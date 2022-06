Viel Neues in Greater Palm Springs

Ende des Jahres 2022 wird das Agua Caliente Cultural Plaza mit dem 4.460 Quadratmeter großen Agua Caliente Museum und dem Spa at Séc-he eröffnet. Das Museum wird die Geschichte und Kultur sowie die modernen Errungenschaften der Agua Caliente Band of Cahuilla Indianer würdigen. Das etwa 3.716 Quadratmeter große Spa at Sec-he wird eines der luxuriösesten Spas für heiße Quellen im ganzen Land sein. Das Wasser stammt direkt aus der unterirdischen heißen Mineralquelle Agua Caliente, die 12.000 Jahre alt sein und eine einzigartige Zusammensetzung aufweisen soll.

Neue Hotels

Das Trixie Motel in Palm Springs ist das erste und einzige Hotel, das von einer weltberühmten Drag Queen betrieben wird. Das Motel besteht aus sieben Zimmern, die von der Gewinnerin des Drag Race All-Stars 3, Trixie Mattel, gestaltet wurden. Es bietet Themenzimmer von rosa Flamingos bis zum Cowgirl-Chic.

The Paloma ist ein Boutique-Hotel in Cathedral City. Das neue farbenfrohe 66-Zimmer-Resort-Hotel verfügt über ein sehr gutes Restaurant, auch für externe Gäste. Außerdem hat das Hotel hat eine einzigartige Geschichte, denn in den dreißiger Jahren befand sich hier ein Dattelhain auf welchem das erste Schönheitsresort in der Region von Elizabeth Arden gegründet wurde.

Neue Restaurants

Das Sol y Sombra im The Paloma spiegelt die landwirtschaftlichen Wurzeln der Wüste wider, denn es verwendet in seinen Speisen- und Getränkekarten durchweg regionale Zutaten. Datteln, Grapefruit und Chilis in einzigartigen Kombinationen sind die Highlights der Speisekarte. Die Gäste haben die Wahl, in der legeren Lounge mit Ledersesseln zu speisen oder im Speisesaal mit seinen hohen Holzbalkendecken eine intimere Atmosphäre zu erleben.

Das moderne kalifornische Porta Via hat am El Paseo in Palm Desert seinen vierten Standort in Südkalifornien eröffnet. Das Restaurant, das Frühstück, Mittag- und Abendessen serviert, bietet eine inspirierende Speisekarte, die sowohl klassisch, als auch kreativ ist. Es werden ausschließlich frische Produkte verwendet. In der Weinkarte finden sich 150 Weine aus der ganzen Welt.

AsiaSF ist eine kabarettistische Dinnershow, die bereits seit 23 Jahren in San Francisco beheimatet ist, und nun auch in Palm Springs ein neues Publikum begeistern möchte. Transgender-Frauen bieten lippensynchrone Darbietungen von weltbekannten Songs.

Events

6. bis 9. Oktober 2022 Joshua Tree Music Festival

Alle zwei Jahre im Mai und Oktober findet dieses familienfreundliche Fest statt. Neben vielfältiger Musik werden Workshops beispielweise für Yoga angeboten.

13. bis 16. Oktober 2022 Pre Modernism Week

Alljährlich veranstaltet die Modernism Week eine viertägige Herbst-Vorschau auf das große Festival im Februar. Es werden verschiedene Events und Touren durchgeführt und teilweise können die architektonischen Meisterwerke auch von innen besichtigt werden. (red)