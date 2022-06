Südafrika: Einreise ohne Beschränkungen

Bisher wurde bei der Einreise entweder der Nachweis über eine vollständige Corona-Impfung oder der Beleg eines negativen, maximal 72 Stunden alten PCR-Tests verlangt. Der südafrikanische Gesundheitsminister erklärte die Abschaffung der Einreiseregeln mit den stetig sinkenden Infektionszahlen. Zugleich sei die Anzahl der Krankenhauseinweisungen und der Todesfälle erheblich zurückgegangen.

Maskenpflicht endet

Schon am 5. April hatte Südafrika nach mehr als zwei Jahren den nationalen Gesundheitsnotstand aufgehoben. Damals endete auch das Warnstufensystem, mit dem die jeweilige Corona-Lage kategorisiert worden war. Mit der Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen fällt die letzte Beschränkung im täglichen Leben, die bislang noch in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln galt. Zugleich enden auch die Teilnehmerbeschränkungen bei öffentlichen Versammlungen. (red)