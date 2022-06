vtours legt Fokus auf Zypern

Bei vtours liegt das Sonnenziel Zypern, das europäischer Rekordhalter an Sonnentagen im Jahr ist, in diesem Jahr klar im Fokus. Und die bisher hohe Nachfrage - die Buchungskurve für dieses Geschäftsjahr steigt laut vtours kontinuierlich - gibt dem Aschaffenburger Veranstalter Recht. Hinzu kommt der aktuelle Trend zu kurzfristigen Buchungen und die Sommerverlängerung bis in den November hinein - sodass vtours mit noch mehr Zypern-Buchungen rechnet.

Neue Hotels & Appartements

Schon in Vorbereitung auf den Sommer wurde das Hotel-Portfolio überarbeitet und neue Hotels rund um Ayia Napa und Protaras in den Verkauf genommen. Für Klassiker, wie z.B. das Kefalos Beach Tourist Village in Paphos konnten wieder attraktive Raten verhandelt werden. Für den Counter eine wichtige Info: Viele Hotelanlagen haben die Winterpause genutzt, um Renovierungen in ihren Häusern vorzunehmen.

Noch mehr Auswahl gibt es im beliebten Touristenort an der südöstlichen Küste Zypern Ayia Napa. Für Gäste, die eine Kombination aus Stadtflair mit Kultur und Strandleben wünschen, eignen sich beispielsweise diese neu buchbaren Unterkünfte:

Adams Beach Hotel Deluxe Wing 5***** Adults only (VTO-Code LCA33981)

Nicholas Color Hotel 3*** (VTO-Code LCA33982)

Napa Gem Luxury Suites 4**** (VTO-Code LCA34697)

Atlantica Sungarden Park 4**** (VTO-Code LCA34876)

Etwas beschaulicher und ruhiger geht es weiter südlich in Potaras zu. In direkter Strandlage an der Louma Bucht sind hier jetzt Appartements im 3*** Myro Androu Hotel (VTO-Code 33983) bei vtours buchbar.

vtours Inforeise in Planung

Was man persönlich kennt, verkauft sich besser. Getreu diesem Motto sind die ersten Planungen für eine Inforeise aufgenommen worden, die noch in diesem Jahr stattfinden wird. Nähere Infos mit Ausschreibung dazu werden zu gegebener Zeit kommuniziert. (red)