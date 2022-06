Fiji öffnet Grenzen für Kreuzfahrtschiffe

Sechs Monate nach der Wiederaufnahme des Flugverkehrs in das Land erfolgt nun im Juni 2022 auch die Grenzöffnung für internationale Kreuzfahrten. Dieser Schritt erfolgt - genau wie bei der Öffnung des internationalen Flugverkehrs - im Einklang mit den von der fijianischen Regierung festgelegten Einreisebedingungen.

Rückkehr der Kreuzfahrtschiffe

Die Rückkehr von Kreuzfahrtschiffen in die fijianischen Gewässer sei ein wichtiger Faktor für die anhaltende wirtschaftliche Erholung des Landes. Vor der Pandemie gaben Kreuzfahrtunternehmen, ihre Passagiere und Besatzung jährlich 44,2 Mio. Fiji-Dollar (21,4 Mio. USD) in dem Inselstaat aus. Eine Studie von 2018 über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Kreuzfahrttourismus in Fiji zeigt auch, dass jede Kreuzfahrtreise durchschnittlich 305.000 Fiji-Dollar (147.000 USD) an Ausgaben pro Anlaufhafen mit sich bringt und ein Kreuzfahrtpassagier 90 Fiji-Dollar (44 USD) an Ausgaben pro Person. Die direkten Ausgaben der Besucher kommen also nun wieder den Kunsthandwerksverkäufern, sowie den lokalen Reiseveranstaltern im Hafen von Lautoka zugute.

Einreisebestimmungen für Passagiere:

Um die sichere Rückkehr der Kreuzschifffahrt nach Fiji zu gewährleisten hat die fijianische Regierung folgende zusätzliche Maßnahmen beschlossen:

Alle Reisenden ab 16 Jahren - sowohl Kreuzfahrtpassagiere als auch Besatzungsmitglieder - müssen vollständig mit einem von den Fiji-Inseln anerkannten COVID-19-Impfstoff geimpft sein

Ein Antigen-Schnelltest, der innerhalb von 24 Stunden vor der Ausschiffung in fijianischen Häfen durchgeführt wird

Eine gültige Reisekrankenversicherung, die COVID-19 international abdeckt

Alle Landausflüge unterliegen ebenfalls den Gesundheits- und Sicherheitsprotokollen, einschließlich des Care Fiji Commitment

Maßnahmen der Kreuzfahrtindustrie, einschließlich der Umsetzung geeigneter Betriebs- und COVID-19-Ausbruchsmanagementpläne sowie Sicherheitspläne, sollen zusätzlich dazu beitragen, das Risiko einer COVID-19-Übertragung an Bord von Schiffen zu verringern.

Das COVID-19 Risk Management Taskforce (CRMT) wird die Einreisebestimmungen und COVID-Sicherheitsmaßnahmen für Fiji stetig prüfen, wobei der Fokus auf der Verbesserung der digitalen Plattform für Tests im Land liegen wird, und zusätzlich ergänzt wird durch die bereits hohen Impfraten.

