Le Boat: Kanada vom Wasser aus erleben

Beispielsweise auf dem Rideau Canal im Bundesstaat Ontario. Der Kanal ist UNESCO Weltkulturerbe und verbindet auf 200 Kilometern Kanadas Hauptstadt Ottawa mit Kingston. Auf halbem Weg befindet sich Smiths Falls mit der Hausbootstation des Spezialisten Le Boat – Ausgangspunkt für führerscheinfreie Fahrten zu den weiten, offenen Seen oder malerischen Orten und lebhaften Städten. Das klare Wasser lädt zum Schwimmen, Kanufahren und Angeln ein. Außerhalb der Ortschaften warten auf die Hausboot-Crew die kanadische Wildnis und ein Hauch von Abenteuer. Die Region ist ein Mekka für alle, die beides wollen: Erholsame Erlebnisse in der Natur sowie kulturelle Begegnungen von Museen bis Theater.

Ältester Kanal Nordamerikas

Der Kanal aus dem 19. Jahrhundert ist der älteste, durchgehend betriebene Kanal Nordamerikas. In Smiths Falls betreibt der erfahrene Hausbootanbieter Le Boat die einzige Hausbootbasis in der Region. Die 30 Boote für zwei bis zwölf Personen dürfen ohne Führerschein gesteuert werden und sind mit allen Annehmlichkeiten einer Ferienwohnung ausgestattet. Maximale Reisegeschwindigkeit: entschleunigende zwölf Stundenkilometer. Nach einer Einweisung an Bord geht die Reise entweder gen Norden Richtung Hauptstadt oder südlich zu den Big Lakes. Je nach verfügbarer Zeit ist auch die Kombination aus Ottawa und Seen möglich. Die Wassersstraßen sind einfach befahrbar und an den Schleusen helfen freundliche Wärter, so dass auch Anfänger sie spielend leicht – und mit dem ein oder andern Tipp für ihre Route – passieren. Seine Reise gestaltet jede Crew individuell: Nach Herzenslust Paddeln, Baden, Angeln, aktiv sein, abends am Lagerfeuer sitzen oder ein gemütliches Lokal besuchen. Zum Übernachten gibt es entlang des Rideau Kanal eine Vielzahl an Anlegestellen von privaten Marinas, Stadthäfen und Liegeplätzen von „Parks Canada“ an den Schleusenstationen. Wer seine verfügbare Zeit gern etwas genauer plant, folgt einer empfohlenen Route von Le Boat.

190 Kilometer, 38 Schleusen, 10 Nächte

Auf ihrem Weg nach Ottawa und zurück können HausbooturlauberInnen die Tier- und Pflanzenwelt des Rideau entdecken, ausführlich Vögel beobachten und immer wieder neue Perspektiven erleben. Östlich von Smiths Falls wartet Kanadas hübscheste Stadt: Merrickville. Das Zentrum besteht komplett aus Steinhäusern aus der viktorianischen Zeit. Gäste finden Kunstgewerbeläden, Museen, Restaurants und einige der besten Läden für selbstgemachtes Eis oder Gourmet-Senf am Rideau. Ein Exkurs in das frühe Kanada wartet in Burrit's Rapids Lack Station mit seinen jahrhundertealten Gebäuden. Zu einer Wanderung lädt der viereinhalb Kilometer lange „Tip to Tip Trail“ von einem Ende des Ortes an das andere ein. Kurz vor Ottawa ist Long Islands ein idyllischer Ort zum Picknicken, Angeln und Vögel beobachten. Vogelfreunde sollten das Nest eines Fischadlers auf einem eigens für die Greifvögel errichteten Strommast in Upper Nicholsons nicht verpassen. Hier steht zudem eine der letzten Holzdrehbrücken am Rideau Canal. In Kanadas Hauptstadt angekommen, erleben Besucher alles, was eine Metropole zu bieten hat und was Ottawa besonders macht: seine prunkvolle viktorianische Architektur. Tipp: der Besuch des historischen Byward Market.

Infos und Preise

Die Hausboot-Saison am Rideau Canal geht bis zum 10. Oktober 2022 und beginnt 2023 wieder am 19. Mai. Boote können für vier Tage bis zu 3 Wochen gemietet werden. Eine Horizon 2 (Premium Klasse) mit zwei Kabinen und zwei Bädern kostet am 24.6.2022 für sieben Nächte 2.416 EUR. Das entspricht 604 EUR pro Person bei Belegung mit vier Personen. Eine Horizon 1 (Premium Klasse) mit zwei Kabinen und einem Bad kostet am 31.7.2022 für sieben Nächte 3.826 EUR. Das entspricht 956 EUR pro Person bei Belegung mit vier Personen; am 25.09.2022 für sieben Nächte 2.796 EUR (= 699 EUR pro Person). Die Preise sind ohne Betriebskosten, Versicherung und Extras. Haustiere sind gegen eine Gebühr an Bord willkommen. (red)