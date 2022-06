Danieli in Venedig wird ein Four Seasons Hotel

Das Hotel liegt in der Region Riva degli Schiavoni in Venedig am Canal Grande, direkt am Markusplatz, und besteht aus drei Gebäuden: dem Palazzo Dandolo aus dem 14. Jahrhundert und zwei Erweiterungen aus dem 19. Jahrhundert, die durch Brücken verbunden sind - Palazzo Casa Nuova und Palazzo Danieli Excelsior. Das reiche Erbe des Hotel Danieli ist im gesamten Gebäude zu sehen, in der wunderschön erhaltenen Architektur im venezianisch-gotischen Stil, zusammen mit Kunst und Antiquitäten aus der Geschichte des Hauses.

Der Inbegriff von Luxus

Das Hotel Danieli ist seit langem eines der luxuriösesten Hotels in Venedig und hat eine ideale Lage im Herzen der Stadt. Die Gäste sind nur einen kurzen Spaziergang von unzähligen Attraktionen entfernt, darunter die Marktstände des Markusplatzes, Gondelfahrten entlang des Kanals und die Basilika San Marco. Die Gästezimmer bieten einen außergewöhnlichen Blick auf den Canale Grande, die umliegende Stadt und die Bucht von Venedig. Darüber hinaus verfügt das Hotel über vier Restaurants und Bars, die ebenfalls von einem exquisiten Ausblick profitieren, sowie über sieben Tagungs- und Veranstaltungsräume.

Renovierung während des Betriebs

Vor der Wiedereröffnung als Four Seasons wird das Hotel umfassend renoviert, wobei der renommierte Designer Pierre-Yves Rochon für die Inneneinrichtung verantwortlich zeichnet. Rochon hat bereits an mehreren anderen historischen Four Seasons-Häusern in Europa gearbeitet, darunter in Florenz, Paris, Cap-Ferrat und Megève. Während der Renovierungsarbeiten bleibt das Hotel geöffnet und bietet ausgewählte Dienstleistungen und Annehmlichkeiten an. Während dieser Zeit wird das Hotel von der Gruppo Statuto unter dem Namen The Hotel Danieli, Venezia betrieben und geführt.

Nach der Wiedereröffnung als Four Seasons Hotel im Jahr 2025 wird sich das Hotel Danieli, Venezia, A Four Seasons Hotel der wachsenden Kollektion von den Four Seasons Häusern in Italien anschließen, darunter das Four Seasons Hotel Milano, dass vor kurzem eine umfassende Renovierung seiner Gemeinschaftsbereiche erfahren hat, das Four Seasons Hotel Firenze, das San Domenico Palace, Taormina, A Four Seasons Hotel, und ein geplantes Resort in Apulien. (red)