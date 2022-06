MSC World Europa: Kulinarische Weltreise

Mit beliebten Spezialitätenrestaurants, die auf die gesamte Flotte ausgeweitet wurden, setzt das Kreuzfahrtunternehmen seinen Fokus auf kulinarische Konzepte, die neue Erlebnisse bieten sollen, um jeden Moment der Kreuzfahrt zu genießen. Jacques Van Staden, Vice President of Food & Beverage, MSC Cruises, sagt: „Das gastronomische Angebot an Bord der MSC World Europa wurde – wie das Schiff selbst – mit Blick in die Zukunft konzipiert. Von nachhaltiger Beschaffung und frischen Zutaten durch den Anbau direkt auf See (Farm-to-Ocean) haben wir alle Register gezogen, um unseren Gästen ein abwechslungsreiches und umfangreiches Speiseangebot zu bieten. Jedes neue Konzept zielt darauf ab, über das Gewohnte hinauszugehen und konzentriert sich auf hausgemachte und handgefertigte Spezialitäten, die das kulinarische Angebot an Bord auf ein neues Niveau heben. Wir freuen uns darauf, dass unsere Gäste die Welt kulinarisch entdecken, während sie mit uns reisen.“

Das erweiterte Angebot der MSC World Europa umfasst 20 Bars und Lounges sowie 13 Restaurants – von der gehobenen Küche bis hin zu legeren Gastronomiekonzepten.

Bars und Lounges: Vom ersten Kaffee bis zum letzten Drink

NEU! Das Kaffee-Emporium . Dieses elegante und moderne Café ist der Traum eines jeden Kaffeeliebhabers. Gäste wählen aus den besten Kaffeesorten der Welt, darunter eine an Bord geröstete Spezialmischung und der von der Rainforest Alliance zertifizierte Lavazza Tierra for Planet. Dazu können die Gäste ihren bevorzugten Brüh- und Servierstil auswählen, wobei sie zwischen französischem, italienischem, türkischem und marokkanischem Kaffee entscheiden können, der mit authentischen Süßspeisen serviert wird. Lavazza, einer der weltweit führenden Kaffeeröster, wird eine ganz besondere MSC Röstung entwickeln. Geöffnet ist das Café von morgens bis zur Cocktailstunde, denn mit einem Espresso-Martini kann man den Tag auf der Außenterrasse wunderbar ausklingen lassen.

. Dieses elegante und moderne Café ist der Traum eines jeden Kaffeeliebhabers. Gäste wählen aus den besten Kaffeesorten der Welt, darunter eine an Bord geröstete Spezialmischung und der von der Rainforest Alliance zertifizierte Lavazza Tierra for Planet. Dazu können die Gäste ihren bevorzugten Brüh- und Servierstil auswählen, wobei sie zwischen französischem, italienischem, türkischem und marokkanischem Kaffee entscheiden können, der mit authentischen Süßspeisen serviert wird. Lavazza, einer der weltweit führenden Kaffeeröster, wird eine ganz besondere MSC Röstung entwickeln. Geöffnet ist das Café von morgens bis zur Cocktailstunde, denn mit einem Espresso-Martini kann man den Tag auf der Außenterrasse wunderbar ausklingen lassen. NEU! Das Raj Polo Tea House entführt die Gäste in das Indien der Jahrhundertwende, wo indische und englische Teetraditionen in einer entspannenden tropischen Umgebung aufeinandertreffen. Die Gäste können etwa den traditionellen English Breakfast Tea und den High Tea genießen. Aber auch neue Kreationen wie kalt gebrühte und eisgekühlte Teesorten, mit Tee angereicherte Cocktails und Tee-Digestives stehen hier auf der Karte.

entführt die Gäste in das Indien der Jahrhundertwende, wo indische und englische Teetraditionen in einer entspannenden tropischen Umgebung aufeinandertreffen. Die Gäste können etwa den traditionellen English Breakfast Tea und den High Tea genießen. Aber auch neue Kreationen wie kalt gebrühte und eisgekühlte Teesorten, mit Tee angereicherte Cocktails und Tee-Digestives stehen hier auf der Karte. Masters of the Sea : Der typische britische Pub von MSC Cruises erreicht neue Dimensionen, denn erstmals erstreckt sich der Pub über zwei Etagen, auf denen man Live-Musik und Drinks genießen kann. Neu ist auch die Mikrobrauerei an Bord, in der MSC Signature-Biere direkt an Bord gebraut werden. Details zu einer neuen Zusammenarbeit mit einem preisgekrönten Braumeister werden in Kürze bekannt gegeben.

: Der typische britische Pub von MSC Cruises erreicht neue Dimensionen, denn erstmals erstreckt sich der Pub über zwei Etagen, auf denen man Live-Musik und Drinks genießen kann. Neu ist auch die Mikrobrauerei an Bord, in der MSC Signature-Biere direkt an Bord gebraut werden. Details zu einer neuen Zusammenarbeit mit einem preisgekrönten Braumeister werden in Kürze bekannt gegeben. NEU! Das Gin Project umfasst über 70 Ginsorten, klassische Cocktails und einen alten Crawley's Shaker, in dem die Gäste ihre eigenen botanischen Cocktails mixen können – ein Muss für alle Gin-Liebhaber.

umfasst über 70 Ginsorten, klassische Cocktails und einen alten Crawley's Shaker, in dem die Gäste ihre eigenen botanischen Cocktails mixen können – ein Muss für alle Gin-Liebhaber. NEU! Die Elixir - Mixology Ba r ist die Bar für ausgefallene Cocktails. Hier gibt es auch eine Außenterrasse, auf der man einen Drink genießen kann, sowie einen speziellen Liquor Corner, in der man seine Lieblingsspirituosen probieren kann.

r ist die Bar für ausgefallene Cocktails. Hier gibt es auch eine Außenterrasse, auf der man einen Drink genießen kann, sowie einen speziellen Liquor Corner, in der man seine Lieblingsspirituosen probieren kann. Die Fizz - Champagne Bar ist eine neue Location, die das Champagner-Erlebnis noch einmal neu definiert. Die prächtige Lounge bietet eine elegante Atmosphäre, um exklusiven Champagner und Sekt, eine Auswahl an Kaviar oder gekühlte Meeresfrüchte zu genießen.

- Champagne Bar ist eine neue Location, die das Champagner-Erlebnis noch einmal neu definiert. Die prächtige Lounge bietet eine elegante Atmosphäre, um exklusiven Champagner und Sekt, eine Auswahl an Kaviar oder gekühlte Meeresfrüchte zu genießen. Weitere neue Hotspots sind die gesunde Saftbar Green Cest - Juice Bar, die Malt Lounge für feine Zigarren mit einer unglaublichen Auswahl an Whisky und Cognac, und Sweet Temptations – die Anlaufstelle für Eis und Frozen Yoghurt, bei der Kinder ihre eigenen Frozen Yoghurt- und Magnum-Kreationen zusammenstellen können.

Dinner-Kreationen für jeden Geschmack

NEU! Die Chef's Garden Kitchen ist eine Oase für Feinschmecker, die sich auf eine geschmackvolle, saisonale Farm-to-Ocean-Küche konzentriert, bei der Microgreens direkt an Bord angebaut und geerntet werden. Die Microgreens und das üppige Grün dienen als eindrucksvolle Kulisse für die offene Küche und die Möglichkeit, im Freien zu speisen.

NEU! La Pescaderia bietet eine frische Auswahl an Meeresfrüchten in einem marktähnlichen Ambiente. Gäste können ihren Fisch und andere Speisen, zum Mitnehmen oder zum Verzehr im Restaurant, direkt aus einer Auslage wählen. Das Restaurant bereitet traditionelle Meeresfrüchte zu, die durch eine Vielzahl mediterraner Mezze (Vorspeisen) ergänzt werden und bietet zusätzliche Sitzplätze im Freien.

NEU! Luna Park Pizza & Burger ist ein legeres Buffet mit hellem Ambiente und originellen Designelementen. Das interaktive Erlebnis umfasst Spiele für die ganze Familie, auf der Speisekarte stehen klassische amerikanische Snacks von „Coney Dogs“ über Salzbrezeln bis hin zu Funnel Cake.

An Bord gibt es auch wieder die beliebten Spezialitätenrestaurants, darunter das amerikanische Steakhouse Butcher's Cut, die asiatisch inspirierte Kaito Teppanyaki & Sushi Bar und die neu eröffnete, von lateinamerikanischem Street Food inspirierte Hola! Tacos & Cantina. Die Hauptrestaurants der MSC World Europa sind das Bubbles, La Foglia, Esagono, Hexagon Restaurants, Il Mercato Buffet und La Brasserie Buffet. Aurea-Gäste genießen außerdem exklusiven Zugang zum Les Dunes Restaurant.

In den Emiraten unterwegs

Die MSC World Europa befindet sich derzeit auf der französischen Werft Chantiers de l'Atlantique in Saint Nazaire im Bau und wird im Dezember 2022 ihre ersten Gäste begrüßen. Sie wird ihre erste Saison in den Emiraten verbringen und den Gästen auf 7-Nächte-Kreuzfahrten ab Dubai den perfekten Sonnenurlaub im Winter bieten. Das Schiff steuert die nahe gelegene moderne Metropole Abu Dhabi an, weiter geht es zur Insel Sir Bani Yas, nach Dammam in Saudi-Arabien und zur atemberaubenden Oase Al Ahsa, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Bevor das Schiff für eine Übernachtung im Hafen von Dubai Halt macht, besucht es die futuristische Stadt Doha in Katar. Die MSC World Europa verlässt Dubai am 25. März 2023 und nimmt dann Kurs auf das Mittelmeer. Im Sommer 2023 wird sie auf 7-Nächte-Kreuzfahrten die italienischen Häfen Genua, Neapel und Messina sowie Valletta auf Malta, Barcelona in Spanien und Marseille in Frankreich anlaufen.