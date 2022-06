Kuba: neue Leitung im Fremdenverkehrsamt Berlin

Das kubanische Fremdenverkehrsamt in Berlin bekommt turnusmäßig per Juni 2022 einen neuen Botschaftsrat.

Das kubanische Fremdenverkehrsamt in Berlin bekommt turnusmäßig per Juni 2022 einen neuen Botschaftsrat.

Orlando Ramos Blanco wird neuer Botschaftsrat des kubanischen Fremdenverkehrsamtes bei der kubanischen Botschaft in der Bundesrepublik Deutschland.

Veranstalter-Erfahrung



Orlando Ramos arbeitete lang Zeit als Präsident der Reisegesellschaft „Viajes San Cristobal“ in Havanna. Die Agentur wurde von dem Stadthistoriker Dr. Eusebio Leal Spengler mit dem Ziel gegründet, das kubanische Kulturgut aufzuwerten, den Tourismus nachhaltig zu entwickeln und die Altstadt Havannas zu sanieren.

Studium in Berlin

Orlando Ramos absolvierte sein Studium an der Hochschule für Ökonomie Berlin im Jahr 1981. Als Präsident von Viajes San Cristobal war er öfter in Deutschland und ist mit dem Land und seine Kultur sehr vertraut. Orlando Ramos folgt auf Igor Garcia, der nach vier Jahren wieder in die Tourismusministerium-Zentrale nach Havanna zurückkehrt. (red.)