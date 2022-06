durchblicker.at: Reiseversicherungen nehmen wieder zu

"Reisen in COVID-Zeiten - das hat nicht zuletzt auch Spuren bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern hinterlassen. Wir bei durchblicker merken, dass sich die Leute vor Reiseantritt viel mehr mit dem Thema Reiseschutz auseinandersetzen, sich besser informieren und aktuell wieder mehr Reiseversicherungen vergleichen”, erklärt durchblicker Versicherungsexperte Patrick Madl.

Besonders viele Reiseversicherungen werden laut durchblicker-Daten aktuell zur Absicherung von Österreich-Urlauben verglichen. Denn auch für einen Heimturlaub ist ein Reiseschutz sinnvoll; lassen sich so beispielsweise mit einem Reisestornoschutz hohe Stornokosten für Hotels vermeiden. Mit einer Reiseunfallversicherung können auch zusätzliche Unfall-Leistungen wie eine Personensuche und -bergung mitversichert werden. Denn was viele nicht wissen: Bergungskosten mit dem Hubschrauber im alpinen Gelände werden von der gesetzlichen Krankenversicherung nicht übernommen.

Wer außerhalb von Europa verreist, sollte auf eine vollwertige Auslandskrankenversicherung mit einer ausreichend hohen Versicherungssumme setzen. Das ist besonders für Länder mit teuren Gesundheitssystemen wie in den USA und Kanada wichtig, um nicht auf teuren Arzt- oder Krankenhausrechnungen sitzen zu bleiben.

Reiseversicherungen inkl. Corona-Deckungen

“Auch in diesem Jahr bleibt Corona das Thema bei der Reiseplanung”, weiß Patrick Madl von durchblicker und hat zugleich eine gute Nachricht für Verbraucher: “Seit Ausbruch der Pandemie haben viele Versicherer ihre Produkte angepasst und Corona-Deckungen eingeführt. So zählt eine Corona-Erkrankung vor Reiseantritt oder ein Reiseabbruch aufgrund einer COVID-19-Infektion am Urlaubsort bereits bei vielen Anbietern zu einem versicherten Storno- und Abbruchgrund. Da die Corona-Deckungen jedoch von Versicherer zu Versicherer variieren, ist es empfehlenswert, Angebote zu vergleichen und einen Blick auf die Tarifdetails zu werfen.“

Jahresschutz lohnt sich a b 2-3 Reisen

Gleich dreimal häufiger werden auf durchblicker Einzel-Reiseversicherungen als Jahresverträge verglichen. Dabei kann sich eine Jahresreiseversicherung bereits ab zwei bis drei Reisen im Jahr rentieren und rund 30% an Mehrkosten einsparen, wie dieses Beispiel zeigt:

Wählt eine Familie für einen 14-tägigen Sommerurlaub in Griechenland (Reisepreis: 4.000 EUR) einen Einzelvertrag mit Komplettschutz, liegen die Prämien zwischen 188 EUR (günstigster Anbieter) und 260 EUR (teuerster Anbieter). Entscheidet sich die Familie jedoch für eine Jahresreiseversicherung mit Komplettschutz zu den gleichen Konditionen, spart sie sich bereits ab der 2. Reise unnötige Mehrkosten: Nämlich zwischen 19 und 32% im Vergleich zur Einzelreiseversicherung – je nachdem, ob sie sich für den teuersten Anbieter (420 EUR) oder den günstigsten Anbieter (257 EUR) entscheidet. (red)