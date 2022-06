BayTM: Neue Plattform für bayerische MICE-Branche

Eine gute Infrastruktur, herausragende Expertise in Wirtschaft und Wissenschaft, Innovationsstärke und ein attraktives Anbieter-Netzwerk machen Bayern zu einer idealen MICE-Destination. Gleichzeitig beeinflussen Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung oder auch die Transformation der Arbeitswelt den Bereich der Business Events zunehmend.

"Auch hier ist Bayern sehr gut aufgestellt. Unsere bayerischen MICE-Anbieter haben insbesondere in den vergangenen beiden Jahren noch einmal viel investiert, um den aktuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Mit einer professionellen Infrastruktur, ausgezeichneter Gastronomie und Hotellerie sowie modernen Messe-, Tagungs- und Kongresszentren bietet der Freistaat die besten Rahmenbedingungen für Business-Events aller Art“, so BayTM-Geschäftsführerin Barbara Radomski.

Bayerische MICE-Branche unter einem Dach

Damit die relevanten Akteur*innen auch miteinander in Kontakt kommen, hat die BayTM "Meet Bayern" ins Leben gerufen. Die touristische Dachorganisation vernetzt darunter Destinationen und Convention Bureaus, Flughäfen, Veranstaltungsstätten, Messen, Kongresszentren, Eventlocations und Hotels mit interessierten Veranstalter*innen. Dabei schafft sie u.a. mit gemeinsamen Auftritten bei Branchenevents, der Durchführung von Fam-Trips und eigenen MICE-Workshops Plattformen sowie Möglichkeiten zum regelmäßigen Austausch.

Plattform zur Vernetzung

Zentraler Mittelpunkt des neuen Netzwerks ist die Website meet.bayern. Radomski: „Uns war wichtig, in Ergänzung zu unseren Offline-Maßnahmen und persönlichen Treffen, auch eine moderne, digitale Plattform zur Vernetzung der beiden Zielgruppen zu schaffen.“ Die Inspiration steht dabei im Vordergrund. Einladende Bilderwelten und aktuelle Themen schaffen Anreize für MICE-Planer*innen, ihre Events/Tagungen/Kongresse in Bayern zu veranstalten.

Die bayerischen MICE-Anbieter*innen finden auf meet.bayern nützliche Informationen für ihren Fachbereich und Wissenswertes rund um den MICE-Standort Bayern.

Die vier Hauptthemen der Website (Big Player + Expertise, Innovation + Trends, Business + Comfort sowie Global + Local) kombinieren die Stärken Bayerns mit den aktuellen Trends, Anforderungen und Entwicklungen der MICE-Branche. (red)