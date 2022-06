IPW 2022: Come-back in den USA

Die meist besuchte Stadt der USA - Orlando - ist noch bis 8. Juni Schauplatz des IPW 2022. Roger Dow, Chef der U.S. Travel Association zeigt sich begeistert über den erfolgreichen Neubeginn. Die Marketingorganisation Brand USA prognostiziert, das in diesem Jahr 58% und 2023 schon 81% der Einreisezahlen von 2019 erreicht werden.

Als Messeauftakt präsentierte das Handelsministerium die neue Tourismusstrategie der Regierung mit Schwerpunkt auf Marketing und Produktentwicklung. Mit einem Sonderetat sollen unter anderem Initiativen im Bereich von Nachhaltigkeit und Chancengleichheit für benachteiligte Bevölkerungsgruppen umgesetzt werden. Weiters plant die Regierung eine Erleichterung der Einreiseformalitäten.

Aus Österreich sind die Einkäuferinnen von Best4Travel und Eurotours angereist, um sich in den drei intensiven Messetagen Impulse für ihre Programme zu holen. Trotz aller Euphorie liegen einige Stolpersteine am Weg. Dazu zählen die noch immer geltenden Eintrittstests, Kapazitats-Engpässe bei Flügen und in den Hotspots und stark gestiegene Preise. (red)