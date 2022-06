A-Rosa Sena startet im Juni

In knapp zwei Wochen soll es also soweit sein: Das innovative Hybrid-Flussschiff soll am 18. Juni 2022 seine erste Fahrt auf dem Rhein antreten. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei der Fertigstellung des neuen Arosa-Flaggschiffs war es zuvor mehrfachen zu Verzögerungen in der Endausstattung gekommen. Die erste offizielle Reise der A-Rosa Sena ist nun ab dem 18. Juni 2022 von Köln aus, mit Zielen entlang des nördlichen Rheins, geplant.

Verzögerte Indienststellung

Aufgrund von corona-bedingten Ausfällen bei Werftmitarbeitern, Zulieferern und Dienstleistern sowie Lieferengpässen, welche durch den Krieg in der Ukraine noch verstärkt wurden, traten "nicht beeinflussbare Verzögerungen" bei der Fertigstellung der A-Rosa Sena auf. Alle betroffenen Gäste wurden durch das A-Rosa Service Center proaktiv kontaktiert und hätten attraktive Umbuchungsangebote erhalten. (red)