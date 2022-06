Aldiana: E-Bike-Tour mit Andi Goldberger

Startschuss für das Event ist im Aldiana Club Ampflwang, wo am 15. Juni 2022 die Begrüßung und Trikot-Ausgabe erfolgt. Nach der ersten Strecke durch das hügelige Hausruckviertel genießen die Teilnehmer das wunderschöne Panorama des Ennstals - vorbei an Schladming geht es in den Aldiana Club Salzkammergut in Bad Mitterndorf. Bei der letzten Etappe zum Aldiana Club Hochkönig heißt es für die passionierten Radfahrer noch einmal kräftig in die Pedale treten, bevor sie in den Berchtesgadener Alpen gebührend empfangen werden. Abends wird bei der Siegerehrung und Winners-Party dann ordentlich gefeiert. Insgesamt werden die Teilnehmer an den drei Tagen rund 370 Kilometer sowie 3.400 Höhenmeter absolvieren.

Details zur Tour d’Aldiana:



Entlang der Route werden die Teilnehmer an Verpflegungsstationen verköstigt, das Gepäck wird von Club zu Club transportiert. Radfans ohne eigenes E-Mountainbike haben die Möglichkeit, sich ein Rad der Marke „Steirerbike“ zu leihen.

Preisbeispiel: 4 Übernachtungen (15.06. – 19.06.) inkl. Halbpension, Getränke zum Abendessen, Tourenverpflegung und Gepäcktransfer kosten 549 EUR p.P. (red)