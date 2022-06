Rückenwind Reisen: Rad&Schiff-Sommerangebote

Tagsüber mit dem Fahrrad die Gegend erkunden, jede Nacht im selben Bett schlafen, gut verpflegt werden, und, wenn man nur entspannen will, einfach an Bord bleiben und an Deck die Füße hochlegen. Rad & Schiff-Urlaube haben in den letzten Jahren an Beliebtheit zugenommen und Rückenwind hat sein Angebot dementsprechend ausgebaut.

Für August und September sind noch einige Angebote buchbar. Manche sogar zum Sonderpreis.

Hier ein paar Preisbeispiele:

Auf der Donau: Passau – Wien – Passau mit MS Prinzessin Katharina oder MS Swiss Crown, 8 Tage ab 699 EUR

Rotterdam und Provinz Zeeland mit MS Olympia, 8 Tage ab 949 EUR

Super Sommerangebot: Für die Tour ab 6.8. gibt es 50 % Rabatt für die 2. Person in der Doppelkabine, und für Kabinen zur Alleinbenutzung fallen keine Extrakosten an.

Super Sommerangebot: Für die Tour ab 6.8. gibt es 50 % Rabatt für die 2. Person in der Doppelkabine, und für Kabinen zur Alleinbenutzung fallen keine Extrakosten an. Nordsee, Wattenmeer und Ijsselmeer mit MS Serena, 8 Tage ab 699 EUR

Rhein-Radweg, Mainz – Straßburg mit MS Olympia, 8 Tage ab 999 EUR

Berlin – Stralsund. Von der Oder nach Usedom und Rügen mit MS Princess, 8 Tage ab 999 EUR,

Super Sommerangebot: Für die Touren ab 20.8. und 17.9. gibt es 50% Rabatt für die 2. Person in der Doppelkabine, und für Kabinen zur Alleinbenutzung fallen keine Extrakosten an.

Weitere Infos unter: www.rueckenwind.de (red)