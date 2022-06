Griechenland & Zypern lockern Corona-Maßnahmen

In Griechenland und Zypern müssen seit Mittwoch nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, Krankenhäusern und Altenheimen Masken getragen werden.

Zypern schafft zudem die 3G-Regel bei der Einreise ab: Touristen müssen nun keinen Impf- oder Genesenen-Nachweis oder negativen PCR-Test mehr vorlegen.

Lockerungen zum Saisonstart

Die griechische und die zyprische Regierung wollen mit den Lockerungen pünktlich zur Hauptreisezeit im Sommer auch den Tourismus wieder ankurbeln. In Griechenland macht die Branche fast ein Viertel der Wirtschaftsleistung aus. Nach dem Sommer will die Regierung in Athen aber prüfen, ob die Maßnahmen zum 1. September wieder in Kraft gesetzt werden müssen.

In beiden Ländern waren die Infektionszahlen in den vergangenen Wochen immer weiter zurückgegangen. In Griechenland meldeten die Behörden am Dienstag 5080 Neuinfektionen. In Zypern wurden binnen einer Woche zuletzt noch 1774 Infektionsfälle registriert. (APA / red)