Einladung zur virtuellen Luxemburg-Reise

Mit Luci TV virtuell nach Luxemburg reisen: Die zweite deutschsprachige Ausgabe des Online-Events stellt das Land anhand spannender Live-Diskussionen mit Experten aus der Destination sowie kurzen Reisereportagen vor. Als Kulisse für diesen besonderen Einblick in das Reiseziel Luxemburg dient in diesem Jahr das Schloss Vianden in den Luxemburger Ardennen, im nördlichen Teil des Großherzogtums gelegen. Interessierte Touristiker, Reiseveranstalter & Expedienten Österreich, Deutschland und der Schweiz können sich ab sofort für das rund 45-minütige Event anmelden.

Datum: 22. Juni 2022

22. Juni 2022 Uhrzeit / Dauer: ab 11:00 Uhr / rund 45 Minuten

ab 11:00 Uhr / rund 45 Minuten Anmeldung: www.visitluxembourg.com/de/lucitv/luci-tv-anmeldung

Luxemburg stellt sich vor

Das Event ist dabei gespickt mit kurzweiligen Filmen aus dem Großherzogtum sowie Diskussionsrunden mit Experten, insbesondere aus dem Outdoor-Sektor. Der Live-Stream ermöglicht Agents & Veranstaltern mit verschiedenen Akteuren, den regionalen Tourismusverbänden, aber auch Visit Luxembourg im Allgemeinen ins Gespräch zu kommen.

Im Fokus des diesjährigen Online-Events steht der Norden des Landes, die Luxemburger Ardennen – von den Einwohnern auch Éislek genannt. Nicht nur Qualitätswanderwege wie der Escapardenne Eislek Trail locken Aktivurlauber in die reizvolle Region an der Grenze zu Belgien und Deutschland. Auch landschaftlich ziehen Burgen und Schlösser, wie beispielsweise das Schloss Vianden, die Blicke auf sich. (red)