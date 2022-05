Corps Touristique begrüßt Estland als neues Mitglied

Corps Touristique Austria freut sich das kleinste der baltischen Länder - Estland - als neues Mitglied begrüßen zu können. Die "kleine, feine" Destination ist ideal für Natur- und Ruhesuchende, kann aber auch mit lebendigen Städten und kulturellen Events punkten. Zu den beliebtesten Touristenattraktionen des nordeuropäischen Reiseziels gehören unter anderem die beiden auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes eingetragenen Städte: Tallinn und der Struve-Bogen.

„Wir sind glücklich und stolz darauf Visit Estonia als unser neues ordentliches Mitglied begrüßen zu dürfen. Corps Touristique Austria bestätigt sich hiermit als ein gemeinnütziger Verein im Interesse aller Nationalen Touristischen Organisationen, welche in Österreich Ihre Länder vertreten und sich dem österreichischen Publikum als Urlaubsdestinationen präsentieren", so CT Präsident Branimir Toncinic. "Wir wünschen Visit Estonia einen guten Start auf dem österreichischen Markt und hoffentlich schon dieses Jahr gute touristische Ankünfte und Nächtigungen aus Österreich und stehen mit Rat und Tat gerne für jede Hilfe zur Verfügung."

Auch Simon Bopp und Constanze Anton-Grabner von Visit Estonia freut sich, nun Teil der Corps Touristique-Familie geworden zu sein und in Zukunft die Vorteile wie Austausch und Vernetzung mit der österreichische Reisebranche wahrnehmen zu können.

Estland stellt sich vor

Auf der offiziellen Website: www.visitestonia.com wird Estland wie folgt beschrieben:

„Estlands Hauptstadt Tallinn ist ein Besuchermagnet für jedermann, von Kreuzfahrtpassagieren über Kulturfans bis hin zu jungen Hipstern auf der Suche nach authentischen Erlebnissen zwischen Streetart und Streetfood. Tallinn ist auch die die am besten erhaltene mittelalterliche Stadt in Nordeuropa.

Die wohl geschichtsträchtigste Stadt des Landes ist allerdings Sillamäe. Lange Zeit existierte die Stadt an der Ostsee auf Landkarten nicht und man hielt sie geheim. Heute jedoch ist die am besten erhaltene stalinistische Stadt ein lebender Zeitzeuge der Vergangenheit.

Moore, Sümpfe, Seen – und vor allem Wald. So zeigt sich die Landschaft von Estland, die zur Hälfte mit dichtem Wald bedeckt ist. Erlebbar machen diese Naturwunder sechs Nationalparks.

Wasser spielt in Estland eine große Rolle. Immerhin wartet das Land mit über 2000 Inseln, fast 4000 Kilometern Küstenlinie und unzähligen Seen auf – an sich schon einige denkwürdige Superlative.“

Weitere Informationen finden Reiseveranstalter und Reisebüros auf der B2B Website www.visitestonia.com/de/fachbesucher

können aber auch gerne direkt mit Visit Estonia in Kontakt treten: Estonia.austria@aviareps.com / www.visitestonia.com

