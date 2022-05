DER Touristik baut Türkei-Geschäft weiter aus

Bei den Veranstaltermarken der DER Touristik, Dertour, Jahn Reisen und ITS würden die Türkei-Buchungen aktuell "Rekord-Niveau" erzielen und sogar um das Vierfache über dem Niveau von 2019 liegen. Regelmäßige Türkei-Specials mit günstigen Flugkonditionen und attraktiven Hotelangeboten sollen das starke Wachstum nun noch weiter ankurbeln.

Auch für den kommenden Winter seien schon jetzt zahlreiche Angebote in Antalya buchbar: So können Urlauber ab sofort aus Pauschalreisen in mehr als 100 Hotels und einem breitem Flugangebot wählen.

Pläne für 2023

Um das Türkei-Geschäft auch über 2022 hinaus zu stärken werden die Hotelkapazitäten an der türkischen Riviera bereits für 2023 um etwa 25% erhöht. Auch neue Exklusiv-Verträge sollen im nächsten Jahr abgeschlossen werden.

Zudem habe die DER Touristik weiter in die Kooperationen mit den für die Türkei relevanten Fluglinien SunExpress, Corendon, Pegasus und Freebird intensiviert. Dadurch umfasse das Flugprogramm in die Türkei bis zu 25 tägliche Flüge ab den deutschen und österreichischen Flughäfen - das bislang größte Türkei-Flugprogramm der DER Touristik.

DER Touristik Group rückt Türkei in den Fokus

Auch auf Gruppenebene plane der europäische Reisekonzern, die beliebte Destination zukünftig noch stärker in den Fokus zu rücken und mit der vollen Vertriebskraft in insgesamt 16 Ländern zu unterstützen.

Während eines Treffens mit dem türkischen Minister für Kultur und Tourismus, Mehmet Ersoy, und über hundert Hotelpartnern Ende April in Antalya bekräftigten Sören Hartmann, CEO DER Touristik Group und Dr. Ingo Burmester, CEO DER Touristik Europe sowie weitere Mitglieder des International Management Boards die Bedeutung der Destination für die DER Touristik.

„Wir werden unser Türkei-Portfolio kontinuierlich weiterentwickeln und wollen unseren Marktanteil im Bereich der Türkeireisen auf dem deutschen Markt deutlich ausbauen. Die derzeitigen sehr guten Buchungseingänge bestätigen unsere Strategie und wir erwarten weiteres Wachstum“, so Burmester. „Die Türkei gehört zu den Hauptbuchungstreibern in der gesamten DER Touristik Group. Wir werden neben dem Ausbau in Zentraleuropa auch das hohe Potenzial unserer osteuropäischen Märkte nutzen, um im Türkei- Geschäft weiter zu wachsen. In den nordischen Ländern ist es unser Ziel, die Türkei als Reiseziel Nummer zwei neben Griechenland zu etablieren“, betont Sören Hartmann. (red)