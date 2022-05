Webinar zu Jiangsus Kultur, Kulinarik & Geschichte

In der nächsten Ausgabe der Webinarreihe erleben die Teilnehmer die Abenteuer des Feldherrn Xiang Yu, der im 2. Jahrhundert v. Chr. gegen die übermächtige Qin-Dynastie rebellierte, reisen in die Qing-Dynastie (1644-1911) zu den konfuzianischen Beamtenanwärtern, die zu Tausenden in Nanjing ihre Prüfungen durchliefen und staunen über den Geheimtipp im nördlichen Jiangsu - die einzigartige Terrakottaarmee der Han-Dynastie in Xuzhou.

Datum 25. Mai 2022

25. Mai 2022 Uhrzeit: 10:00 - 11:00 Uhr

10:00 - 11:00 Uhr Anmeldung: bis 24. Mai unter jiangsu@onebillionvoices.de

Außerdem mit dabei:

China-Experte Jürgen Kremer (Shanghai China International Travel Service) der Fragen wie "Wieso essen die Nanjinger eigentlich so gerne Ente?" und "Was ist das Geheimnis hinter der sogenannten 'Wolkenbrokat'-Seidenstickerei?" klärt. (red)