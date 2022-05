checkfelix: Wohin es österreichische Reisende im Sommer zieht

Wenig überraschend ist Griechenland dabei mit klarem Vorsprung das beliebteste Reiseziel der österreichischen checkfelix-User:innen für ihren Sommerurlaub 2022. Am meisten gesucht wurden Flüge nach Heraklion auf Kreta, den zweiten Platz belegt Zakynthos, Bronze erhält Rom als gewünschte Urlaubsdestination.

Das Ranking der Suchanfragen:

Kreta Zakynthos Rom Sizilien Kos Skiathos Oslo Reykjavik Sri Lanka Preveza

Heraklion: Klarer Favorit der Österreicher

Sonne, Strand, Moussaka, griechischer Wein und viel Geschichte - Österreicher:innen freuen sich auf eine Reise auf die beliebte Mittelmeerinsel Kreta. Die griechische Insel hat nicht nur Strand und Meer zu bieten, sie lässt auch Wanderherzen und den Puls von Abenteuerlustigen höherschlagen. Die Vielfalt des Angebots spricht gleichermaßen Familien an, wie Archäologie-Interessierte und Partybegeisterte. Am ehesten möchten Salzburger:innen auf Kreta landen, sie führen die Suchanfragen für die Insel an.

Osten präferiert Barcelona & Paris

Die griechischen Strände platzieren sich zwar insgesamt bei den österreichischen Suchanfragen an der Spitze, aber nicht überall ist Hellas gleich beliebt. So überlegen Steirer:innen, Niederösterreicher:innen und Oberösterreicher:innen den Eiffelturm in Paris oder die Sagrada Familia in Barcelona zu sehen. Flüge in diese beiden Städte werden dort am häufigsten gesucht.

Rom als Top-Städtereise, Sri Lanka als Fernreiseziel

Während Rom österreichweit die bevorzugte Destination für einen Städtetrip im Sommer ist, nimmt Sri Lanka bei den Langstreckenflügen die Pole-Position ein. Die Insel im Indischen Ozean lockt mit historischem Welterbe, Nationalparks mit Elefanten und immer-grünen Teeplantagen. Bekannt sind die Zugfahrten durch die atemberaubenden Landschaften des Landes, genauso wie seine Vielfalt an Kulinarik.

Infos zur Analyse: Die Daten basieren auf allen Flugsuchen, die auf checkfelix.com zwischen dem 1. März und 26. April 2022 für Reisen zwischen dem 1. Juni und 15. September 2022 durchgeführt wurden. (red)