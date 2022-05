Malta erneut LGBTIQ-freundlichstes Land Europas

Malta führt 2022 erneut das aktuelle Ranking der 49 europäischen Länder im ILGA-Europe-Rainbow-Map-Index an. Seit 2009 erstellt die International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex-Association (ILGA) diesen Wert, um auf europäischer Ebene die Situation der LGBTIQ Community abzubilden.

49 Länder werden dafür auf einer Skala von 0 bis 100 nach ihren jeweiligen gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen für die Regenbogen Community bewertet. 0 steht dabei für grobe Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierung, 100 für volle Achtung der Menschenrechte und vollständige Gleichberechtigung. Mit einem Wert von 92% belegt Malta nun erneut den Spitzenplatz, mit weitem Abstand zum Zweitplatzierten mit 73,78%.

Gastgeber der EuroPride 2023

In den vergangenen Jahren haben auf dem Mittelmeerarchipel LGBTIQ Themen in allen gesellschaftlichen Bereichen an hoher kultureller Akzeptanz gewonnen: So ist Malta beispielsweise das erste europäische Land, in dem das Verbot der Diskriminierung von Menschen aufgrund sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität verfassungsrechtlich verankert ist und 2014 wurde die eingetragene Lebenspartnerschaft samt Adoptionsrecht eingeführt. Mittlerweile hat sich Malta so als angesagtes queeres Urlaubsziel etabliert und daher ist es nur logisch, dass der Inselstaat im kommenden Jahr sogar Gastgeber der EuroPride 2023 sein wird.

Nähere Infos dazu unter: www.europride2023.mt (red)