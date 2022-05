Queen Elizabeth 2 wird Teil des Accor-Portfolios

Wie die europäische Hospitality-Gruppe heute bekannt gab, wird die Queen Elizabeth 2 (QE2), nach einem großangelegten Umbau zum neuen Aushängeschild der Marke MGallery Hotel Collection im Hafen von Dubai.

„Dies ist eine großartige Gelegenheit für Accor, unsere Präsenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten durch die Vorstellung eines so einzigartigen Projekts zu stärken. Die Queen Elizabeth 2 wird unser Portfolio weiter diversifizieren und gleichzeitig die Bekanntheit der Marke MGallery in der Region steigern", so Mark Willis, CEO von Accor India, Middle East, Africa & Turkey.

Die in Dubais Port Rashid gelegene QE2 befindet sich in unmittelbarer Nähe der Sheikh Zayed Road mit einfacher Anbindung an alle wichtigen Attraktionen der Stadt. Der internationale Flughafen Dubai, die Dubai Mall, der Burj Khalifa und der La Mer Beach sind in weniger als 20 Minuten zu erreichen. Darüber hinaus sind die Palm Jumeirah und die Mall of the Emirates eine knappe halbe Stunde entfernt.

Das erste schwimmende Hotel Dubais

Nach Abschluss der Renovierungsarbeiten wird das neue "MGallery Queen Elizabeth" 2.447 Hotelzimmer, neun gastronomische Einrichtungen, zehn Tagungsräume, 5.620m2 Fläche für Veranstaltungen im Freien sowie sechs Shops bieten. Ein Swimmingpool und ein Fitnessstudio sind weitere Highlights des exklusiven Hotels.

Der Betrieb erfolgt in Zusammenarbeit mit der Ports, Customs and Free Zone Corporation (PCFC) Investments LLC – eine staatliche Organisation aus Dubai, die 2001 unter der Regierung von Dubai gegründet wurde und eine Reihe verschiedener Einrichtungen und Behörden unter ihrem Schirm versammelt.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Accor bei diesem Projekt. Die Expertise der Hospitality-Gruppe wird die QE2 in eine neue Ära führen", sagt Saeed Al-Bannai, CEO von PCFC Investments. „Die Queen Elizabeth, wie wir sie kennen, hat Geschichte geschrieben und wir sind zuversichtlich, dass Accor ihr Erbe lebendig halten und ihre Geschichte und ihre Berühmtheit sie zu einer eigenen Attraktion machen werden – ein Ort, an dem Gäste, einzigartige Erlebnisse erfahren.“

„Wir sind überzeugt, dass die MGallery Queen Elizabeth 2 nach ihrer Fertigstellung zu einem besonderen Ort wird, der seine eigene Geschichte mit den Gästen teilt und dabei ein unvergessliches Erlebnis an Bord bietet", so Mark Willis ergänzend. (red)