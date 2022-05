Celebrity Cruises: Turn-Star Simone Biles wird Taufpatin der Beyond

Celebrity Cruises hat Turn-Star Simone Biles als Taufpatin für das neue Flaggschiff, die Celebrity Beyond, gewinnen können. Die offizielle Zeremonie wird am 4. November in Fort Lauderdale stattfinden.

Drittes Edge-Schiff, dritte Patin

Für ihre innovativen Schiffe der Edge-Klasse wählt Celebrity Cruises gleichermaßen starke und mutige Patinnen aus, die mit Konventionen brechen und sich für Veränderungen in ihren jeweiligen Fachgebieten einsetzen. Biles schließt sich der Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai und Reshma Saujani – sie ist die Gründerin der gemeinnützigen Organisation Girls Who Code – an, die als Patinnen der Beyond-Schwesterschiffe Celebrity Edge und Celebrity Apex fungieren.

„Ich habe viele tolle Erinnerungen an Kreuzfahrten mit meinen Eltern, also freue ich mich sehr, Patin der Celebrity Beyond sein zu dürfen“, sagt Biles. „Ich fühle mich geehrt, mich einer so herausragenden Gruppe wegweisender Frauen anzuschließen, und schätze die wichtige Botschaft, die diese Auszeichnung enthält, wenn es darum geht, unsere Leistungen anzuerkennen und hoffentlich die nächste Generation von Frauen zu inspirieren“, so Biles weiter.

Biles engagiert sich für Frauenrechte

Die US-amerikanische Sportlerin ist die bisher erfolgreichste Teilnehmerin bei Turn-Weltmeisterschaften. Hier gewann die heute 25-Jährige insgesamt 19 Gold-, 3 Silber- und 3 Bronzemedaillen. Zudem holte sie sieben Medaillen bei Olympischen Spielen, davon vier Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro – in den Disziplinen Boden, Sprung, Mannschaftsmehrkampf und Einzelmehrkampf. Bei den Laureus World Sports Awards wurde die Ausnahmesportlerin in den Jahren 2017, 2019 und 2020 jeweils zur „Weltsportlerin des Jahres“ gekürt.

Diese Bekanntheit und ihre große Reichweite über Social Media, nutzt Biles um sich zu positionieren und die Öffentlichkeit auf wichtige soziale Themen aufmerksam zu machen. So setzt sie sich unter anderem für die Black-Lives-Matter-Bewegung und für Frauenrechte ein. Hierbei möchte sie vor allem junge Mädchen im Sport inspirieren.

Fahrplan der Celebrity Beyond

Bis Mitte Oktober ist die Celebrity Beyond im Mittelmeer unterwegs und steuert auf ihren zehn- und elftägigen Kreuzfahrten Ziele in Frankreich, Italien, Malta und Griechenland an. Die Abfahrten erfolgen in Barcelona oder in Civitavecchia (Rom).

Am 12. Oktober wird das neueste Schiff von Celebrity Cruises ab Barcelona zur Transatlantik-Überquerung aufbrechen. Die Wintersaison 2022/23 wird die Celebrity Beyond in der Karibik verbringen und ab dem Heimathafen Fort Lauderdale verschiedene, einwöchige Routen anbieten.

Weitere Details zum Schiff unter www.celebritycruises.de/beyond.php (red)