Hongkong bereit für Rückkehr der internationalen Reisenden

"Die fünfte Welle der Pandemie ist abgeklungen und das tägliche Leben sowie die wirtschaftlichen Aktivitäten in Hongkong kehren allmählich in gewohnte Bahnen zurück. Das ermöglicht uns, wieder Großveranstaltungen durchzuführen und uns auf die Rückkehr der Besucher vorzubereiten", so der Vorsitzende des HKTB, Dr. Y K Pang.

"Hongkong nutzte die Pandemie, um seine touristische Infrastruktur weiter auszubauen und wird in diesem Sommer das Hongkong Palace Museum eröffnen. Zudem wird die dritte Start- und Landebahn des internationalen Flughafens Hongkong voraussichtlich in den nächsten Jahren in Betrieb gehen", so Pang weiter.

Rückkehr der internationalen Veranstaltungen

Unter anderem werden durch die Kampagne „Arts in Hongkong" wieder international hochkarätige Kunst- und Kulturveranstaltungen in ihrem physischen Format zurückkehren. Asiens bedeutendste Messe für modere und zeitgenössische Kunst, die Art Basel Hong Kong öffnet zeitgleich mit der siebten Edition der Art Central vom 25. bis 29. Mai 2022 ihre Pforten.

Schrittweise soll weiter gelockert werden und Mega-Events wie das Hong Kong Wine & Dine Festival und das Hong Kong WinterFest sollen folgen.

Neue Kunst- und Kulturprojekte

Im West Kowloon Cultural District (WKCD) eröffnete im letzten Jahr das Museum für zeitgenössische Kunst M+. Obendrein wird in diesem Sommer das Hong Kong Palace Museum seine ersten Besucher empfangen. Die Vorstandsvorsitzende des WKCD, Betty Fung erzählt über den neuen Kulturdistrikt: „Als einzigartiges kulturelles Zentrum mit konkurrenzlosen Verbindungen in Hongkong und Asien präsentiert der West Kowloon Cultural District den Besuchern das Beste des östlichen und westlichen Lebensgefühls. Von chinesischer Kunst und Antiquitäten bis hin zur zeitgenössischen visuellen Kultur. Den Besuchern bietet sich ein Erlebnis, das Kunst und Kultur mit Einzelhandel, Gastronomie und Unterhaltung verbindet.“

Flughafen wird zur Airport City

Der internationale Flughafen Hongkong spielt eine zentrale Rolle als führender internationaler Luftfahrtknotenpunkt. Vivian Cheung, Executive Director Airport Operations der Flughafenbehörde Hongkong, berichtet: „Neben der Aufrechterhaltung unseres Status als Luftverkehrsdrehkreuz besteht unsere Strategie darin, den Hong Kong International Airport von einem Stadtflughafen in eine Airport City umzuwandeln und uns zu einem eigenständigen Reiseziel für Besucher zu entwickeln.

Die Airport City soll mit ihrem breiten Angebot an Einzelhandels-, Gastronomie-, Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen Besucher aus aller Welt anziehen. Gleichzeitig bietet die Flughafenstadt mit ihren Kongress- und Ausstellungseinrichtungen eine Geschäftsplattform für Businessreisende. Parallel dazu verbessern wir die Anbindung des Flughafens an die Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macao auf dem Land- und Wasserweg, um den 70 Mio. Menschen in der Region eine nahtlose Reise in die Airport City zu ermöglichen.“

Neues Fitnessangebot "Kai Tak Sports Park"

Die Integration von Kultur, Sport und Tourismus ist eine wichtige Entwicklungsrichtung. Der kaufmännische Generaldirektor des Kai Tak Sports Park, James Irvine, berichtet von den Plänen: „Als eine der bedeutendsten Sportinfrastrukturen in Hongkong wird der Kai Tak Sports Park mit seinen erstklassigen Sport-, Freizeit- und Unterhaltungsangeboten die dynamische Tourismuslandschaft der Stadt beleben.“

Weitere Informationen zu Hongkong unter: www.discoverhongkong.com (red)