Le Méridien Ile Maurice feiert Wiedereröffnung

Gäste nächtigen in 261 Zimmern mit Blick auf die umgebende Natur und das türkisfarbene Wasser des Indischen Ozeans. Im Rahmen der rund 70 Millionen Euro umfassenden Investition entstanden Highlights wie der erste Snow Room auf Mauritius und der Nirvana-Bereich, ein Adults-only-Konzept mit 51 Zimmern und exklusiven Services. Des Weiteren verfügt das Hotel über vier Restaurants und drei Bars, ein Spa, drei Pools, einen Kinderclub, ein Fitnesscenter sowie ein Tagungszentrum mit einem der größten Ballsäle der Insel.

„Wir sind begeistert, das Le Méridien Ile Maurice zu eröffnen und freuen uns darauf, unsere Gäste zu empfangen und ihnen die Möglichkeit zu geben, die Sehenswürdigkeiten, Klänge und Aromen der Insel zu entdecken. Die Gäste sind dazu eingeladen, aus ihrer täglichen Routine auszubrechen und sich von dem glamourösen Charme von Mauritius inspirieren zu lassen sowie die schönen Seiten des Lebens zu genießen“, so der General Manager Mathieu de Tonnac.

Geschmackvoll im Design und kulinarischem Angebot

Die neu gestaltete offene Lobby verfügt über einen Sitzbereich unter freiem Himmel sowie die Latitude 20 Bar. Zwei weitere Bars sowie vier Restaurants komplettieren das kulinarische Angebot des Le Méridien Ile Maurice. Das Restaurant Nomad überzeugt mit 180-Grad-Panoramablick auf der großen Terrasse, internationaler Küche sowie Kochstationen. Direkt am Strand genießen Gäste lokale Köstlichkeiten im Zoli Mamazel oder italienische Küche im Restaurant Paparazzi. Am Pool wiederum tischt das Kumin indische Spezialitäten auf. Die Suiten punkten im modern-minimalistischen Design mit natürlicher Farbgebung von Creme- und Blautönen sowie Stoffen mit lokalen Mustern. Einen privaten Rückzugsort bieten die Royal Suites mit separatem Wohn- und Essbereich, Bar und Jacuzzi. Die Zimmerpreise beginnen bei 500 EUR pro Nacht.

Nirvana für Erwachsene

Ein Flügel des Hotels ist als Adults-only-Bereich Erwachsenen ab 16 Jahren vorbehalten. Die sogenannte Nirvana Area beherbergt 51 Zimmer mit direktem Meerblick und privatem Pool für ein Plus an Privatsphäre. Die Prestige-Suiten verfügen zudem jeweils über einen eigenen kleinen Pool. Zu den Vorzügen gehören weiterhin spezielle Serviceangebote wie Wein und Obst zur Begrüßung, Getränkeservice und Sunset Cocktails mit Häppchen am Nirvana Pool sowie Frühstück auf dem Zimmer oder als exklusives Buffet im Strandrestaurant Paparazzi. Aktive Entspannung Frischer Wind weht auch im Explore Spa by Le Méridien, wo in Zusammenarbeit mit Phytomer der erste Snow Room auf Mauritius entstand und Abkühlung an heißen Tagen verspricht.

Im Wellnessbereich entspannen Gäste bei wohltuenden Anwendungen oder im Dampfbad, ruhen unter freiem Himmel auf der Terrasse, erfrischen sich im Pool oder praktizieren Yoga unter Anleitung. Aktive Urlauber trainieren im Fitnesscenter, nehmen an kostenfreien Aktivitäten wie Volleyball, Boccia und Tischtennis teil oder entdecken den Indischen Ozean im Glasbodenboot, beim Kajakfahren, Schnorcheln und Surfen. Auch Familien mit Kindern jeden Alters bietet sich im Rahmen des Le Méridien Family Programms und Kids’ Hub ein unvergessliches Urlaubserlebnis. (red)