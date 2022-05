Buchungswettbewerb & Jubiläums-Reise bei nicko cruises

Der Stuttgarter Kreuzfahrtexperte nicko cruises feiert 30-jähriges Jubiläum und dieser Meilenstein soll gemeinsam mit seinen Partnern gebührend gefeiert werden. Bei einem großen Jubiläums-Buchungswettbewerb bis zum 31. August gibt es exklusive Preise zu gewinnen: Für jede getätigte Buchung landet automatisch ein Los in der Lostrommel.

Unter allen Losen werden am Ende des Wettbewerbs drei Hauptgewinne gezogen: Eine Reise auf dem Expeditionsschiff World Voyager in die Karibik, eine Reise auf der Vasco da Gama ins Mittelmeer sowie ein 30-Tage-Flusspass, der auf allen nicko cruises Flussreisen einsetzbar ist und flexibel innerhalb eines Reisebüros unter den Mitarbeitern aufgeteilt werden kann.

Zusätzlich verlost nicko cruises am Ende jedes Wettbewerb-Monats je 30 kulinarische Geschenkkörbe unter den Reisebüro-Partnern.

„Wir freuen uns sehr, diesen großen Meilenstein – 30 Jahre nicko cruises – mit unseren langjährigen und geschätzten Partnern feiern zu dürfen. Unser Buchungswettbewerb beinhaltet attraktive Preise und ich freue mich schon, die Gewinner auf unserer Jubiläumskreuzfahrt mit World Voyager im September bekannt zu geben,“ so Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises.

Als besonderes Highlight wird bei dieser dreitägigen Jubiläums-Reise von 7. - 9. September 2022 Stargast Annett Louisan mit an Bord sein. „Mit Annett Louisan haben wir die perfekte musikalische Begleitung für diese Reise gewinnen können,“ so Laukamp weiter. So können sich Gäste der Reise neben weiteren Höhepunkten unter anderem auf ein exklusives Konzert der Hamburgerin - die 2004 mit dem Hit „Das Spiel“ bekannt und seither mehrfach für ihre Musik ausgezeichnet wurde - freuen.

Alle Informationen zum Buchungswettbewerb unter: www.nicko-cruises.de/buchungswettbewerb

30 Jahre Kreuzfahrtgeschichte

nicko cruises bietet seit 1992 Flusskreuzfahrten an und setzt dabei von Anfang an auf entdeckungsreiche Fahrpläne und intensive Reiseerlebnisse.

Heute zählen 26 Flussschiffe und zwei Hochseeschiffe zur Flotte von nicko cruises, mit der mehr als 20 Länder und 31 Gewässer befahren werden.

Im Jubiläumsjahr zum 30-jährigen Bestehen der Marke nicko cruises schärft der Kreuzfahrtexperte sein Markenimage um die Quintessenz des Slow Cruising und der Philosophie „Kleine Schiffe. Große Erlebnisse.“, in einem neuen Claim auf den Punkt zu bringen: time to discover. (red)