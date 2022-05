Plantours: Programm der MS Hamburg bis 2024

Das neue Programm für das Kreuzfahrtschiff MS Hamburg ist laut Plantours mit vielen neuen Zielen abwechslungsreicher als je zuvor: So nimmt die MS Hamburg, mit Platz für 400 Gäste, zum Indian Summer Kurs auf die Großen Seen in den USA und Kanada, legt in Miami und Key West an, verbindet eine Antarktis-Kreuzfahrt mit der Route von Kap zu Kap: Von Kap Hoorn über Südgeorgien und Tristan da Cunha nach Kapstadt in Südafrika. Chiles Fjorde, Peru, Ecuador, Nicaragua, Honduras und die Passage durch den Panamakanal stehen ebenso auf dem Fahrplan wie Indien, Sri Lanka oder Bahrain, Oman und Saudi-Arabien.

Dazu kommt die Umrundung Kubas sowie das Kreuzen zwischen den Kanarischen Inseln inklusive El Hierro und La Gomera. Für Erkundungen in entlegenen Regionen der Antarktis und vor Grönland stehen den Gästen bordeigene Zodiacs zur Verfügung, sodass die MS Hamburg dann zum Kreuzfahrtschiff mit Expeditionscharakter wird.

Das neue Programm der MS Hamburg reicht bis Mai 2024 und ist ab sofort erhältlich.

