Celebrity Cruises: Neues Schulungsprogramm F.L.A.G.

Celebrity Cruises schaltet das neue Schulungsprogramm in deutscher Sprache "F.L.A.G", das Reiseverkäufer fit für den Verkauf von Kreuzfahrten mit Celebrity Cruises, frei.

"Hierbei geht es vor allem darum, dem Kunden die Gefühle und Emotionen der Gäste an Bord unserer Schiffe zu vermitteln“, erklärt Vanessa Ambos, Key Account Managerin bei Celebrity Cruises. "Genau auf diese Erlebnisse und Wahrnehmungen an Bord ist das neue Schulungsprogramm ausgerichtet."

Beratung & Verkauf durch Story-Selling

Die ideale Zielgruppe für Kreuzfahrten mit Celebrity Cruises sei die Generation X und diese „New Luxury“-Kunden spreche man laut Ambos am besten durch Story-Selling an. "Hier stehen weniger die Fakten im Mittelpunkt, sondern im Wesentlichen das Gefühl. Der Reiseverkäufer sollte viel mehr die Emotionen und Erlebnisse an Bord beschreiben“, geht Ambos auf eines der Schulungs-Module ein.

„In unserem F.L.A.G.-Programm erfahren Agenten mehr darüber, wie wir uns etwa durch „Always Included“ und insbesondere durch unsere „New Luxury“-Positionierung in der Kreuzfahrtbranche abheben. Reiseverkäufer werden noch besser verstehen, was bei unseren Luxuskunden wirklich ankommt, was diese Kunden zu etwas Besonderem macht, wie sie Luxus definieren und wie man sie am besten anspricht“, unterstreicht Ambos den Mehrwert des neuen Schulungsprogrammes.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Schulung erhält jeder Teilnehmer ein Zertifikat. Das komplette Schulungsprogramm findet man auf der Trade-Plattform Celebrity Central unter: www.celebritycentral.de (red)