MS Nestroy: Sicher reisen dank geänderter Route

Das Flaggschiff des Flusskreuzfahrt-Spezialisten GTA Waterways startete am 24. April erfolgreich in die neue Saison und ist somit wieder auf ihrer "Rennstrecke" von Wien bis ins Donaudelta unterwegs. Die 9-tägige Route wird von Ende April bis Mitte Oktober 2022 in beide Richtungen durchgehend befahren. Der Fahrplan des Schiffes wurde, aufgrund der aktuellen Situation, im Donaudelta geringfügig angepasst.

„Das Wohlbefinden und die Sicherheit unserer Gäste, sowie auch das unserer Crew, genießt stets oberste Priorität für uns. Sollte es bezüglich der Reise auch nur geringste Zweifel geben, würden wir diese nicht durchführen“, so Eigentümer und Geschäftsführer Toni Aigner.

Um Unsicherheiten bezüglich der Strecke zu nehmen wurde die erste Fahrt live auf Facebook begleitet, um zu zeigen, dass sicheres und vor allem freudvolles Reisen mit einzigartigen Erlebnissen möglich ist.

Geänderter Route im Donaudelta

Die Routenanpassung betrifft die letzten beiden Tage der Strecke von Wien bis ins Donaudelta. Anstelle des Ukrainischen Chillia-Armes und des Dörfchens Vilkovo wird in Zukunft bis auf Weiteres am 7. Tag der Reise der rumänische St.Georgs-Arm befahren, wo im gleichnamigen Fischerdorf Halt gemacht wird. Von dort aus startet der Bootsausflug in die atemberaubende Naturwelt des Donaudeltas, während anschließend noch genügend Zeit in St. Georg sowie für das Verweilen am naheliegenden idyllischen Strand bleibt. Tags darauf wird der Sulina-Arm bis zur gleichnamigen Stadt befahren, von wo aus sich das Schiff schließlich dem Zielhafen Braila zuwendet.

Live-Übertragung auf Facebook

Um Unsicherheiten zu nehmen und zu zeigen, dass freudvolles und sicheres Reisen auf dieser Strecke ohne Bedenken möglich ist, wurde die erste Fahrt auf dem Facebook-Kanal des Unternehmens live begleitet. Mit vielen Fotos und Videos meldete sich die Crew rund um Kapitän Csaba Kiricsi und Kreuzfahrtdirektor Niki Nikolaus immer wieder von den verschiedenen Stopps der Reise.

