Costa Venezia startet ab Istanbul

Das Programm der Costa Venezia in der Türkei umfasst insgesamt drei verschiedene Reiserouten, alle mit Ein- und Ausschiffung in Istanbul. Die beiden Sommerrouten ab Istanbul, die auch kombiniert werden können, sind dabei das Ergebnis der Zusammenarbeit von Costa Kreuzfahrten, dem türkischen Fremdenverkehrsamt, Turkish Airlines und Galataport. So können österreichische Gäste mit dem "Fly & Cruise"-Angebot sicher und bequem mit Turkish Airlines-Flügen ab und bis Wien, Salzburg oder München anreisen.

In der Wintersaison kommt dann eine längere Reisen hinzu, die neben Zielen in der Türkei und Griechenland auch nach Zypern, Ägypten und Israel führen.

"Türkei hat großes Potenzial für Kreuzfahrten"

„Unser Programm zur Wiederaufnahme des Betriebs vor dem Sommer, wird durch ein wirklich einzigartiges Angebot verstärkt. Die wichtigste Neuerung der Costa Venezia Kreuzfahrten ist die Möglichkeit, die schönsten Ecken der Türkei in einem einzigen Urlaub zu besuchen, mit Beginn in Istanbul, einer der schönsten Städte der Welt", so Mario Zanetti, Präsident von Costa Crociere.

"Wir glauben, dass die Türkei ein großes Potenzial für Kreuzfahrten hat, und wir versuchen, die Ersten zu sein, die dieses auch nutzen. Istanbul ist von den wichtigsten europäischen Ländern aus in nur wenigen Flugstunden zu erreichen, verfügt über gute Flugverbindungen und moderne Häfen sowie ein mildes Klima, das einen ganzjährigen Betrieb ermöglicht, und bietet vor allem eine unglaubliche Vielfalt an Erlebnissen und Attraktionen", so Zanetti weiter.

Drei neue Routen

Das Programm der Costa Venezia in der Türkei umfasst drei verschiedene Reiserouten, alle mit Ein- und Ausschiffung in Istanbul und längeren Aufenthalte in Häfen wie Bodrum, Izmir, Kusadasi oder Athen, Rhodos, Kreta und Mykonos.

Vom 1. Mai bis zum 13. November 2022 bietet die Costa Venezia zwei einwöchige Routen in die Türkei und nach Griechenland an, die auch zu einer einzigen 15-tägigen "Super-Tour" kombiniert werden können – mit acht Hafenaufenthalten von jeweils über zehn Stunden. Außerdem umfasst diese Reise einen zweitägigen Aufenthalt mit einer Übernachtung in Istanbul, die türkischen Ziele Izmir und Bodrum, die Insel Mykonos und Athen in Griechenland.

Der zweite Reiseplan ermöglicht es den Gästen, einige der außergewöhnlichsten Orte Griechenlands und die Schätze der Türkei zu erkunden. Sie umfasst zwei zweitägige Aufenthalte mit jeweils einer Übernachtung in Istanbul und Kusadasi in der Türkei, bevor es nach Rhodos und Heraklion in Griechenland geht.

Im Winter 2022-23 bietet Costa Venezia dann eine dritte, 12-tägige Route in die Türkei, nach Ägypten, Israel und Zypern an, auf der Istanbul (mit einem zweitägigen Aufenthalt mit einer Übernachtung), Bodrum, Limassol, Haifa (ebenfalls mit einem zweitägigen Aufenthalt mit einer Übernachtung), Alexandria und Kusadasi besucht werden.

Ab Frühjahr 2023 werden die beiden Routen in der Türkei und in Griechenland wieder aufgenommen.

Individuelle & geführte Ausflüge

Seit 1. April sind bei Costa Kreuzfahrten auch individuelle Landausflüge wieder möglich. Damit können Gäste die Destinationen entweder selbständig erkunden oder sich für Costa Ausflügen entscheiden. Für die Reisen ab Istanbul stehen beispielsweise ein Privatkonzert in einem römischen Amphitheater in Ephesus, Istanbul bei Nacht oder ein zweitägiger Trip zu den natürlichen Pools von Pamukkale inklusive Besuch des antike Hierapolis zur Verfügung. (red)