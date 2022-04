Hurtigruten: PEP-Tarife für Expeditions- & Postschiffreisen

Ob auf der traditionsreichen Postschiffroute mit Hurtigruten – Das Original oder auf abenteuerlichen Seereisen auf der ganzen Welt mit Hurtigruten Expeditions: Mit den neuen Expedienten-Angeboten haben Mitarbeiter von Reisebüros die Gelegenheit, das Reiseprogramm der Hurtigruten Group kennenzulernen und selbst zu Hurtigruten-Experten zu werden.

Neben den Reisen auf der klassischen Postschiffroute in Norwegen sind auch Fahrten in polare Regionen, wie die Antarktis oder Spitsbergen sowie Reisen in wärmere Gegenden wie Südamerika oder Westafrika buchbar.

Alle Infos zu den Angeboten finden Reisebüromitarbeiter im Hurtigruten Agenten-Portal www.hurtigruten-insider.de

Hurtigruten Expeditions

Die Expedienten-Angebote von Hurtigruten Expeditions sind besonders vielseitig und ermöglichen Mitarbeitern von Reisebüros, entlegene Regionen zu bereisen. Für Entdeckungsreisen in polare Gegenden sind die Reisen in die Antarktis, nach Spitzbergen oder Island die richtige Wahl.

Bereits in Hamburg an Bord gehen können Gäste bei den 15-tägigen Expeditionsreisen nach Norwegen auf dem Hybrid-Expeditionsschiff Otto Sverdrup. Auch wärmere Destinationen stehen bei Hurtigruten Expeditions auf dem Programm: Mit Reisen auf die Kanaren, die Galapagos-Inseln oder Westafrika steuern die Expeditionsschiffe auch hier einmalige Destinationen an.

Hurtigruten – Das Original

An Bord der traditionsreichen Postschiffe von Hurtigruten - Das Original erleben Expedienten die „schönste Seereise der Welt“. Seit fast 130 Jahren verbinden die Postschiffe 34 Häfen der norwegischen Küste auf der Strecke Bergen - Kirkenes - Bergen.

Gäste reisen 12 Tage entlang der malerischen Landschaften an der Küste Norwegens mit zahlreichen Fjorden und Bergen, erleben hautnah die norwegische Kultur und genießen die besondere Kulinarik mit dem Konzept der Norway’s Coastal Kitchen. (red)