Celebrity Cruises: Neues Flaggschiff sticht in See

Celebrity Cruises schickte gestern ihr neues Flaggschiff, die Celebrity Beyond, auf 11-tägige Jungfernfahrt von Southampton über Bordeaux (La Rochelle), Bilbao, Lissabon, Sevilla (Cadiz), Malaga und Palma de Mallorca nach Barcelona - einer der Gateways für die kommende Sommersaison.

Die Ausstattung des „schwimmenden Fünf-Sterne-Hotels“ baut auf den Eigenschaften und dem Design ihrer Vorgängerinnen Celebrity Edge (2018) und Celebrity Apex (2020) auf. Gebaut wurde die Celebrity Beyond - wie ihre beiden Schwesternschiffe - von der französischen Werft Chantiers de l'Atlantique in Saint Nazaire.

Kapitänin übernimmt das Steuer

Mit Kate McCue hat eine Kapitänin das Ruder auf der Celebrity Beyond übernommen. Die aus San Francisco stammende McCue wurde im Jahr 2015 zur ersten - und immer noch einzigen - amerikanischen Kapitänin eines großen Kreuzfahrtschiffes ernannt.

Die charismatische Amerikanerin ist außerdem zu einer Berühmtheit in den sozialen Medien geworden. Ihren insgesamt rund 3,5 Mio. Followern auf Tik Tok, Instagram und YouTube gibt sie Einblicke hinter die Kulissen des Seefahrer-Lebens.

Sommer im Mittelmeer - Winter in der Karibik

Zwischen dem 7. Mai und Mitte Oktober fährt die Celebrity Beyond ab/bis Barcelona oder ab/bis Civitavecchia (Rom) beziehungsweise pendelt zwischen beiden Städten und steuert auf ihren zehn- und elftägigen Kreuzfahrten Ziele in Frankreich, Italien, Malta und Griechenland an.

Am 12. Oktober wird die Celebrity Beyond ab Barcelona zur Transatlantik-Überquerung aufbrechen. Über Sevilla (Cadiz), Lissabon, Ponta Delgada (Azoren) und Bermuda geht es nach New York (Cape Liberty). Die darauffolgende Kreuzfahrt bringt die Celebrity Beyond dann in ihren Heimathafen für die Wintersaison 2022/23 – nach Fort Lauderdale. Von hier aus wird sie einwöchige Kreuzfahrten durch die Karibik anbieten.

Einige Highlights der neuen Celebrity Beyond:

Das dritte Kreuzfahrtschiff der Edge-Klasse ist im Vergleich zu ihren Vorgängerinnen 21m länger (327m) und ein Deck höher (17 Decks). Durch den neu gewonnenen Platz konnte Celebrity Cruises offene Bereiche deutlich vergrößern und neue Highlights hinzufügen. Einige Beispiele dafür:



Der exklusive Bereich "The Reatrea", ein Resort-im-Resort-Bereich für Suiten-Gäste, verläuft auf der Beyond sogar über zwei Ebenen und wurde insgesamt um 40% erweitert.

Das vergrößerte offene Hauptdeck verfügt auf Deck 15 über einen riesigen, grün bepflanzten „Rooftop Garden“ mit wesentlich mehr Sitzbereichen und gemütlichen (schattigen) Lounge-Sesseln. Eine weitere Neuerung in diesem Bereich sind zwei gläserne, freischwebende Süßwasser-Pools die seitlich über die Bordwand hinausragen.

Einer der Höhepunkte der Celebrity Beyond ist die offene „Sunset Bar“ - die im Vergleich zu den Schwesternschiffen der Edge-Klasse auf der Beyond um 180% größer ist - auf Deck 15, die sich nun terrassenartig auf mehreren Ebenen über zwei Decks erstreckt und das Heck des Schiffes neu definiert.

Erstmals an Bord eines Kreuzfahrtschiffes findet sich auf Deck 4 mit dem „Le Voyage“ ein Restaurant des französischen Starkochs Daniel Boulud. Der berühmte Küchenchef war bereits als „Global Culinary Ambassador“ für Celebrity Cruises im Einsatz. Mit dem „Le Voyage“ bietet die Celebrity Beyond ein neues, intimes Restaurantkonzept mit maximal 50 Plätzen. Wie der Name bereits verrät, dreht sich alles um das Thema „Reisen“. So werden international inspirierte Aromen in Bouluds Menüs einfließen und Gäste zu jenen Orten bringen, die als Inspiration für die Gerichte gedient haben.

„The Grand Plaza“, die sich über drei Decks erstreckt und einen großen offenen Innenbereich schafft, wurde ebenfalls neu (und noch geräumiger) gestaltet. Hier haben die Designer das Herzstück, die von allen Seiten zugängliche Martini Bar, in das Zentrum des Raums verlegt. Darüber hängt ein riesiger markanter Kronleuchter.

Eine Besonderheit der Celebrity Beyond (und der anderen beiden Schiffe der Edge-Klasse) ist der Magic Carpet, die freischwebende Plattform an der Steuerbordseite des Schiffes. Sie hat die Größe eines Tennisplatzes, kann von ganz unten bis hinauf zum obersten Deck fahren und wechselt je nach Tageszeit ihre Verwendung. Tagsüber sorgt die Plattform am Resort Deck für zusätzlichen Platz und eine großzügige Bar. Zum Sonnenuntergang dient der Magic Carpet als Sundowner-Fläche, abends als Erweiterung des Spezialitätenrestaurants – der Passagier schwebt dabei immer direkt über dem Meer. Der Magic Carpet wird zudem als Tender-Lounge genutzt.

Weitere Details zum Schiff unter: www.celebritycruises.de/beyond.php (red)