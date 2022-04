USA: News und Webinare im April

Visit USA & Brand USA stellen die USA-News vor: Darunter die neu gestaltete Website, kostenlose Reiseführer, das deutschsprachige Online-Schulungsprogramm "USA Discovery Program" sowie die insgesamt sechs Webinare im April.

Neue Website von Visit USA

Nicht nur die Optik der Website hat sich verändert, sondern es stehen auch viele neue, detailliertere Inhalte und Funktionen zur Verfügung. Zugriff auf die exklusiven Inhalte erhalten Expedienten, indem sie sich mit ihrem persönlichen Zugangsdaten einloggen.

Hinweis: Beim ersten Login über den Button oben rechts muss der Agent sich über die "Passwort vergessen?"-Funktion ein neues Passwort zuweisen.

Link zur neuen Website: www.vusa.travel

Kostenlose USA Reiseführer

Der USA Reiseführer ist für alle, die sich einen Überblick über die unzähligen Reisemöglichkeiten in den Vereinigten Staaten verschaffen oder sich in ein bestimmtes Reiseziel einarbeiten möchten aber auch als Ergänzung für die Buchungsunterlagen der Kunden, ideal.

Der Reiseführer, der alle Regionen der Vereinigten Staaten detailliert vorgestellt, kann kostenlos und in beliebiger Menge bestellt werden. Das Bestellformular dazu ist auf der Website zu finden.

Deutschsprachiges Online-Schulungsprogramm

Brand USA lädt alle Reisebüromitarbeiter ein, auf der E-Learning-Plattform "USA Discovery Program" die verschiedenen Staaten und Territorien der USA und ihre touristischen Angebote genauer kennenzulernen. Im April gibt es auch wieder etwas zu gewinnen.

Die Online-Schulung steht auf der Website www.USADiscoveryProgram.de zur Verfügung

USA-Webinare im April

Utah Office of Tourism – 26.04. um 16:30 Uhr

Southern Utah: Monument Valley, Natural Bridges & Bears Ears

Zur Anmeldung

Colorado Tourism Office – 28.04. um 10:00 Uhr

Pikes Peak Wonders: Colorado Springs mit Pikes Peak, Salida und Buena Vista

Zur Anmeldung

Experience Scottsdale – 11.05. um 10:00 Uhr

Outdoor Abenteuer im Herzen Arizonas

Zur Anmeldung

American Queen Voyages – 12.05. um 9:00 Uhr

American Queen Voyages Basis-Seminar

Zur Anmeldung

Cunard Line – 25.05. um 9:45 Uhr

Das Cunard-Trio wird zum Quartett - alles zu unserem Neubau Queen Anne

Zur Anmeldung

Discover Puerto Rico – monatlich

Monatliche Kurz-Webinare auf der Plattform HABLO

Zur Anmeldung

(red)