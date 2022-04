Neueröffnung auf Zypern: Cap St Georges

Das neue 5-Sterne-Deluxe Hotel "Cap St Georges Hotel & Resort" feiert im Mai 2022 Eröffnung und verfügt über 200 luxuriöse Zimmer und Suiten in zwölf verschiedenen Zimmerkategorien - darunter eine 7-Schlafzimmer große Präsidenten-Suite inklusive privatem Pool-, vier Themenrestaurants, drei Bars sowie ein "Kleopatra-Spa". Das Resort befindet an der Spitze der Akamas-Halbinsel im Nordwesten von Zypern, die als einer der letzten authentischen Orte des Landes gilt und wurde bereits mit dem Preis für den besten Hotelneubau und das beste Design in Zypern bzw. Europa ausgezeichnet.

Das Cap St Georges Hotel & Resort eignet sich sowohl für Paare, Familien und Alleinreisende als auch für MICE- und Geschäftsreisende, für die umfangreiche Tagungs- und Konferenzeinrichtungen zur Verfügung stehen.

Details zum Cap St Georges

Nur wenige Schritte vom Resort entfernt liegt der Strand von Kafizis, der mit der Blauen Flagge für Sauberkeit und Naturbelassenheit ausgezeichnet wurde.

Das Luxusresort verfügt über insgesamt drei Außenpools sowie einen Innenpool im Wellnessbereich, einem voll ausgestatteten Fitnessstudio und einen Spa-Bereich, der den Namen Kleopatra trägt und sich auf 2.585 qm erstreckt.

Außerdem bietet das Resort seinen Gästen acht internationale Restaurants, eine Lounge, eine Lobby Bar und eine Thalassa Pool-Bar sowie die Eisbar "Gelato" in der neben Eis auch Crêpe oder Kuchen serviert werden.

Das Resort verfügt außerdem über einen Kids Club (The Happy Seal Kidz Club) und bietet seinen Gästen eine E-Bike Station, Tennisplätze, einen hauseigenen Reitverein „George's Horse Ranch“ sowie private Jacht-Ausflüge. Auch eine Boutique sowie ein Open-Air-Kino werden den Gästen geboten.

Etwas ganz besonders ist der „Perivoli“, der eigene 44.000 Quadratmeter große Obst-, Gemüse- und Kräutergarten des Resorts. Hier werden lokale mediterrane Produkte, immergrüne Gemüsepflanzen, Kräuter und Zitrusfrüchte nachhaltig angebaut, und anschließend in den verschiedenen Restaurants des Resorts verarbeitet.

Preisbeispiel: Die Nacht im Cap St. Georges ist ab 656 EUR verfügbar. (red)