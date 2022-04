Silversea: Exklusive Abfahrten in die Antarktis

Der Anbieter von Ultra-Luxus- und Expeditionskreuzfahrten hat seine Reisen in die Antarktis um eine besonders komfortable Verbindung erweitert: Gäste an Bord der drei Expeditionsschiffe Silver Cloud, Silver Wind und Silver Explorer starten in der Saison 2022/23 von Puerto Williams in Chile und profitieren dabei nicht nur von günstigeren Flugzeiten sowie einem persönlichen Service beim exklusiven Charterflug, sondern auch von einem schnelleren Transfer zum Schiff.

„Puerto Williams ist das Tor zu den Naturschätzen der Antarktis. Als einziges Unternehmen, das derzeit einen privaten Charterflug zwischen Santiago und Puerto Williams anbietet, kann Silversea seinen Gästen nun ein noch höheres Serviceniveau und eine direkte Verbindung bieten, um stilvoll in die Antarktis zu reisen", so Conrad Combrink, Senior Vice President of Expeditions, Turnaround Operations and Destination Management bei Silversea. "Ich danke den chilenischen Behörden und allen beteiligten Akteuren für diese Zusammenarbeit“

Puerto Williams: Ein vorteilhaftes Gateway

Als Teil des umfangreichsten All-Inclusive-Angebots für die Antarktis bieten die Reisen in der Saison 2022/23 folgende Vorteile:

Eine Übernachtung in einem Fünf-Sterne-Hotel in Santiago inklusive Begrüßungsdinner und Frühstück

Komfortabler Transfer zum Flughafen von Santiago am folgenden Tag mit einem Flug von einem privaten Flughafenterminal aus

Exklusiver Charterflug nach Puerto Williams, begleitet von einem Silversea-Mitarbeiter

Verbessertes, personalisiertes Flugerlebnis, einschließlich zusätzlicher Beinfreiheit, mehr Freigepäck und einem regional inspirierten Gourmet-Mittagessen

Schnellerer Transfer zum Schiff in Puerto Williams

Nach der Ausschiffung ein direkter Transfer zum Flughafen und Charterflug nach Santiago für die Weiterreise

Durch die Abfahrt von Puerto Williams können die Silver Cloud und die Silver Wind − sofern die Bedingungen es zulassen − außerdem auf ausgewählten Reisen auch Kap Hoorn im Süden Chiles anlaufen, so dass die Reisenden an einem der südlichsten Punkte des Kontinents von Bord gehen können.

Antarktis-Expeditionen von Silversea

Die drei ultraluxuriösen Expeditionsschiffe von Silversea bieten Reisenden die umfangreichste Auswahl an Antarktis-Routen – immer mit dem für die Kreuzfahrtgesellschaft typischen Komfort.

Das ausgewählte Angebot an Expeditionskreuzfahrten umfasst mehrere zehn-tägige Erkundungen der Antarktischen Halbinsel und der Süd-Shetland-Inseln sowie kürzere Fahrten an Bord der Silver Explorer ab King George Island im Rahmen des Silversea Antarctica Bridge Fly-Cruise-Programms, das die schnellste und direkteste Route in die Antarktis bietet. Längere Reisen umfassen die Antarktische Halbinsel, die Süd-Shetland-Inseln, die Falklandinseln, Elephant Island und Südgeorgien. Auf der „Deep Antarctica“-Route befinden sich Gäste 20 Tage lang auf den Spuren jenseits des Polarkreises, mit dem Ziel einen Breitengrad von 69 Grad Süd zu erreichen.

Auf allen Schiffen mit Butler-Service und All-Suite-Betten können Gäste spannende Landausflüge mit Expeditionsspezialisten erleben. Diese erfahrenen Fachleute bieten neben Zodiac- und Kajaktouren, Wanderungen und Naturspaziergängen auch informative Vorträge und Diskussionen an Bord – alles All-Inclusive.

Weitere Informationen: zu den Antarktis-Kreuzfahrten von Silversea HIER (red)