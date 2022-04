ÖHV-Umfrage: Osterferien wecken Reiselust

Die Tourismusbetriebe würden sich derzeit insgesamt optimistisch zeigen, in den Städten sei die Lage allerdings etwas weniger rosig. "Jeder vierte Österreicher will zu Ostern Urlaub machen, zwei Drittel davon im Inland", sagte der Chef der Österreichischen Hoteliervereinigung, Walter Veit unter Verweis auf eine Umfrage. Es werde aber auch gespart und immer kurzfristiger gebucht - oft nur ein verlängertes Wochenende, nicht eine ganze Woche."16% waren noch unentschlossen, ob und wo sie Urlaub machen möchten", ergänzte der ÖHV-Präsident. Gut bis sehr gut gehe es den heimischen Thermen- und Wellnesshotels, dahinter folgten die Wintersportorte. Viele Österreicher wollen zu Ostern noch Ski fahren.

Der Obfrau des Fachverbands Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich zufolge hat derzeit etwa die Hälfte der heimischen Beherbergungsbetriebe offen. Die Auslastung in der Ferienhotellerie liege bei 70 bis 75%, so Susanne Kraus-Winkler. "Die Wellness- und Thermenhotels sind im Westen sehr gut gebucht", berichtete die Branchensprecherin und verwies dabei auf den "Nahmarkt Deutschland". In den Städten sei die Lage weniger rosig als im Süden und Westen des Landes, betonte ÖHV-Präsident Veit.

Obwohl die Osterferien schon begonnen haben, sind noch Zimmer zu haben. "Unter der Woche ist noch Luft, aber das Wochenende ist sehr gut gebucht", sagte der Hotelierssprecher. Die Auslastung liege bei 60 bis 65%. (APA / red)