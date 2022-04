Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 14/15

Nach wie vor beschäftigt die Welt vor allem der Krieg in der Ukraine – die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin befohlene Militärinvasion dauert nun bereits seit über sechs Wochen an. Tausende Menschen wurden in den letzten Wochen verletzt oder getötet, Millionen von Ukrainern befinden sich auf der Flucht. Zuletzt schockierten mutmaßliche Kriegsverbrechen russischer Soldaten in Butscha, einem Vorort von Kiew, die Weltöffentlichkeit. Eine Entspannung der Lage in der Ukraine weiterhin nicht in Sicht.

Friedensdemonstration in London:

Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine ist in London für morgigen Samstag, den 9. April 2022, eine Demonstration für den Frieden angekündigt. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind nicht auszuschließen.

Parlamentswahlen in Gambia:

Außerdem werden die Menschen im westafrikanischen Gambia morgen an die Wahlurne gebeten – die Parlamentswahlen stehen an. Am Tag der Wahl ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Präsidentschaftswahlen in Frankreich:

Am Sonntag, den 10. April 2022, finden in Frankreich Präsidentschaftswahlen statt. Speziell nach Verkündung der offiziellen Ergebnisse sind Proteste möglich, daher ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und örtlichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Militärputsch im Sudan jährt sich:

Am Montag, den 11. April 2022, jährt sich im Sudan der Militärputsch gegen den ehemaligen Präsidenten Umar al-Baschir vor drei Jahren. Im Zuge dessen ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, auch Demonstrationen und gewaltsame Zwischenfälle sind möglich.

Traditionelles Neujahrsfest in Thailand:

Ab Mittwoch, den 13. April 2022, findet in Thailand das traditionelle Neujahrsfest Songkran statt. Während der dreitägigen Feierlichkeiten kommt es jedes Jahr zu zehntausenden Verkehrsunfällen mit hunderten Toten, meistens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Es ist daher besonders im Straßenverkehr erhöhte Vorsicht geboten.

