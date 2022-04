CroisiEurope nimmt Kreuzfahrten in Afrika wieder auf

Eine ganz besondere Region auf dem afrikanischen Kontinent hat sich CroisiEurope für seine Kreuzfahrten auf der African Dream ausgesucht: Im Süden des Kontinents bildet der Sambesi River den Grenzfluss für gleich vier Staaten. Das eigens für diese Kreuzfahrt gebaut Schiff, bietet außerdem nur Platz für 16 Personen, um Reisenden ein besonders intensives Erlebnis zu ermöglichen. Auch in der eigenen Lodge, die auf einer Insel im Sambesi River liegt, können die Reisenden ihre Privatsphäre genießen und von dort aus zu Entdeckungstouren in den botswanischen Chobe Nationalpark aufbrechen. Ein Besuch der Victoria Falls und ein Vorprogramm in Südafrika runden die neuntägige Reise, die jetzt wieder das ganze Jahr über angeboten wird, ab.

Details zum Reiseverlauf

Nach einem Aufenthalt in Johannesburg mit Stadtführung geht die Reise weiter zur Lodge von CroisiEurope, die auf Impalila Island liegt. In den Tagen auf der namibischen Insel stehen für die Kreuzfahrer Ausflüge auf Impalila und dem Sambesi River auf dem Programm. Eine ausgedehnte Safari führt auf botswanischer Seite durch den Chobe Nationalpark, der für seine großen Elefantenherden bekannt ist.

Nach einem Flug zum Kariba-See in Simbabwe beginnt dann die exklusive Kreuzfahrt auf der African Dream. Den Schlusspunkt der Reise bilden die Victoria Falls, die spektakulären Wasserfälle an der Grenze zwischen Simbabwe und Sambia, die per Flug erreicht werden.

Preisbeispiel: Die neuntägige kombinierte Landsafari und Flusskreuzfahrt ist ab 5.270 EUR pro Person in der Doppelkabine/Doppelzimmer buchbar. Im Reisepreis inbegriffen sind die Aufenthalte auf dem Schiff und in der Lodge mit Vollpension und Getränken, alle Ausflüge, drei innerafrikanische Flüge sowie jeweils eine Hotelübernachtung in Johannesburg und Victoria Falls.

Details zur Kreuzfahrt unter: www.croisieurope.de (red)