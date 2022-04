Turismo de Lisboa lädt zum Webinar ein

Strandurlaub in Lissabon? Das mag zunächst etwas merkwürdig klingen, ist die Stadt doch mit ihrem lebendigen Zentrum, Hauswänden voller Graffiti-Kunstwerken, der gelben Straßenbahn, Pastéis de Nata, Klöstern und Museen als beliebtes Ziel für Städtereisen bekannt. Doch Lissabon kann viel mehr und der Sommerurlaub am Meer ist durchaus möglich. In Lissabon finden Urlauber zahlreiche Strände, zwei Flussmündungen sowie Naturparks und viele weitere Ausflugsziele, die einen Sommerurlaub perfekt machen.

Das Webseminar „Stadt, Strand, Fluss – Sommerurlaub in Lissabon“

Der Tourismusverband von Lissabon (Associação Turismo de Lisboa) und exklusive Partner laden Reisebüromitarbeiter zu einer Reise in die facettenreiche Stadt ein. Bei dem Webseminar erhalten die Teilnehmer wertvolle Informationen, interessante Neuigkeiten und Inspiration, um ihren Kunden die passende Reiseplanung für einen Natur- und Strandurlaub in Lissabon zu präsentieren.

Datum: 10. Mai 2022

Uhrzeit: von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr

von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr Anmeldung HIER

(red)