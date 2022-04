Studiosus bietet family-Reisen

Die ersten Familienreisen von Studiosus starten bereits jetzt: So geht es beispielsweise in den Osterferien für fünf Tage nach London oder Rom sowie für neun Tage auf den Peloponnes nach Griechenland. Weitere family-Reisen sind in den Pfingst-, Sommer- und Herbstferien geplant. Die Reisen richten sich speziell an Eltern mit Kindern zwischen sechs und 14 Jahren - aber auch an Großeltern und ihre Enkel.

Das komplette Familienangebot von Studiosus unter: www.studiosus.com/family

Peloponnes: zu den Helden des Olymps

"Auf die Plätze, fertig, los", heißt es auf der neuntägigen family-Reise "Griechenland - Peloponnes - zu den Helden des Olymps" beim Wettlauf im ältesten Olympiastadion der Welt. Auch eine Bootsfahrt zu einer einsamen Insel mit gemeinsamer Schatzsuche sowie der Besuch einer Töpferwerkstatt gehören zum Programm. Die Studiosus-Reiseleiterin zeigt den Gästen dabei nicht nur die kulturellen Höhepunkte wie Epidauros, Nauplia und Delphi, sondern erzählt auch spannende Geschichten von den Irrfahrten des Odysseus und anderen Sagen aus der griechischen Götterwelt. Natürlich bleibt aber auch genügend Zeit für die Familie zum Schwimmen, Spielen und Faulenzen.

Preisbeispiel: Die Reise inklusive Flug, Rundreise, Übernachtungen in Drei- bis Fünf-Sterne-Hotels mit Frühstück, sieben Abendessen und Studiosus-Reiseleitung ist ab 1.315 EUR pro Kind und ab 1.915 EUR pro Erwachsenem buchbar. Noch buchbare Termine: 4. Juni, 30. Juli und 22. Oktober 2022.

Nähere Infos HIER (red)