SLR: Social Media-Inforeise für Beginner

Das Web-Seminar „Basics für Social-Media-Beginner“, welches der Veranstalter im April für 150 angemeldete Expis durchgeführt hat, zeigte großes Interesse bei den, in diesem Bereich weitestgehend unerfahrenen Agents.

Social Media-Neulinge

Bereits nach Veröffentlichung der ersten Social-Media-Inforeise für „Profis“ gab es Ende Januar zahlreiche Anrufe und Rückfragen beim Vertriebsteam der Duisburger, ob ebenfalls eine Inforeise für Beginner in Planung sei. Diesem Wunsch ist schauinsland-reisen nachgekommen und lädt nun alle „Social Media-Neulinge“ vom 22. bis 26. Mai nach Mallorca ein- Es gilt die 2G-Regel. Die Tour wird von einem schauinsland-reisen Social-Media-Manager begleitet, der sein Wissen sowie Tipps und Tricks an die Expis weitergibt, um kreativen Content für die Reisebüro-Accounts bei Facebook, Instagram & Co. zu erstellen. Die Anmeldung zur Inforeise ist ab sofort auf www.slr-info.de möglich. Wir empfehlen aufgrund der großen Nachfrage schnell zu sein! (red)