MSC Cruises bietet neue "Stay & Cruise"-Pakete

Ab Sommer 2022 bietet MSC Cruises seinen Gäste zwei "Stay & Cruise"-Pakete an, um ihre Kreuzfahrt im östlichen Mittelmeer um einem Aufenthalt in Venedig oder Athen zu erweitern. Das neue Programm wird in der kommenden Sommersaison zunächst für fünf Schiffe angeboten. Im Spätsommer 2022 gibt es die Pakete dann auch für US-Abfahrten ab Miami und Port Canaveral/Orlando. Im Sommer 2023 folgt New York. Die neuen Pakete für die Routen im östlichen Mittelmeer sind bereits ab Ende April buchbar.

Details zu den "Stay & Cruise"-Paketen

Das neue Komplettangebot umfasst bis zu zwei Übernachtungen in einem 4-Sterne-Hotel inklusive Frühstück, einen halbtägigen Ausflug zur Stadterkundung, Gepäcktransfer vom Hotel bis zu den Gästekabinen an Bord des Kreuzfahrtschiffes sowie einen privaten Transfer vom Hotel zum jeweiligen Einschiffungshafen.

In den Hotels stehen Mitarbeiter von MSC Cruises in den Lobbys bereit, um den Gästen Informationen und Tipps zu geben, damit sie das Beste aus ihrem Stadtausflug machen können. Die Flüge können ebenfalls bequem über MSC Cruises gebucht und zu den „Stay & Cruise"-Paketen hinzugefügt werden.

Venedig: Das zweitägige "Venedig Viewpoint"-Angebot richtet sich an Gäste, die an Bord der MSC Armonia, MSC Fantasia, MSC Musica und MSC Sinfonia ab den italienischen Häfen Venedig/Marghera, Monfalcone/Venedig und Triest reisen möchten.

Athen: Gäste der MSC Lirica ab dem griechischen Hafen Piräus können sich vor ihrer Kreuzfahrt für bis zu zwei Tage "Athen Attraktionen" entscheiden. (red)