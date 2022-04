Palladium Hotel Group: Neues Hard Rock Hotel Marbella

Nach dem anhaltenden Erfolg des Hard Rock Hotels Teneriffa und des Hard Rock Hotels Ibiza hat sich die Palladium Hotel Group erneut mit dem weltbekannten Hard Rock International zusammengetan, um einen dritten Franchise-Standort der Marke zu betreiben. Das 4-Sterne-Haus, das in diesem Sommer im Zentrum des begehrten Puerto Banús eröffnet wird, war zuvor das Andalucia Plaza Hotel und wurde seit seiner Übernahme durch Stoneweg Hospitality und Bain Capital Credit im Jahr 2021 umfassend renoviert.

Drittes Palladium-Hotel an der Costa del Sol

Die Costa del Sol ist ein Gebiet, das der Palladium Hotel Group bereits gut bekannt ist. Nach der Eröffnung des Palladium Hotel Costa del Sol im Jahr 2019 und des Only YOU Hotel Malaga im Jahr 2021 wird sie nun drei Hotels in der Region betreiben. Das Hard Rock Hotel Marbella wird fantastische Räumlichkeiten und einen herausragenden Service bieten, während es gleichzeitig das für Hard Rock Hotels & Casinos bekannte, mitreißende Musikumfeld bietet. Das Vier-Sterne-Hard Rock Hotel Marbella wird 383 exklusive Zimmer und Suiten, zwei Swimmingpools, darunter ein spektakulärer Infinity-Pool mit Premium-Bar-Service, sowie außergewöhnliche Freizeiteinrichtungen und eines der größten Tagungs- und Veranstaltungszentren in Marbella mit einer Fläche von 1.000 m² bieten.

Musik und Unterhaltung stehen im Mittelpunkt

In Hard Rock-Stil stehen Musik und Unterhaltung im Mittelpunkt des Hard Rock Hotel Marbella-Erlebnisses. Angefangen bei der kultigen Musikmemorabilien-Sammlung, die von spanischen Künstlern und Musikern stammt, um den Standort des Hotels widerzuspiegeln, bis hin zu einem umfassenden musikalischen Erlebnis durch das Hard Rock Sound of Your Stay-Programm. Das Programm ermöglicht Gitarren-Jamsessions auf dem Zimmer, Streaming-Playlists, die beim Einchecken zur Verfügung stehen, und die Lieferung eines Crosley-Plattenspielers auf das Zimmer.

Entspannung pur

Für diejenigen, die sich entspannen und abschalten wollen, um wieder zu sich selbst zu finden, bietet das Hard Rock Hotel Marbella ein Body Rock Fitnessstudio, das Rock Om Yoga-Programm und ein Rock Spa Wellness-Center mit fünf Behandlungsräumen, einer Sauna und einem Ruheraum.

Das Hotel liegt nur 500 Meter vom Mittelmeer und nur 50 km vom internationalen Flughafen Málaga entfernt, von dem aus viele internationale Ziele erreicht werden können. Auch die wichtigsten Golfplätze an der Costa del Sol sind vom Hard Rock Hotel Marbella aus leicht zu erreichen. (red)