Schauinsland-reisen: Comeback von Jamaika, Neues in Thailand

Außerdem sind die Insel Sansibar und die als „Coconut Island“ bekannte thailändische Insel Koh Maphrao mit exklusiven Poolvillen neu im Angebot des Veranstalters. Ein besonderes Extra gibt es für Griechenland-Fans: Das Inselparadies Thassos können schauinsland-reisen-Kunden jetzt noch individueller mit eigenem Mietwagen erkunden.

Jamaika hat viel zu bieten, was UrlauberInnen unvergessliche Erlebnisse beschert: Von den 250 Meter langen Wasserfällen „Dunn‘s River Falls“ in Ocho Rios über den nicht nur bei TouristInnen beliebten Ort Montego Bay bis hin zur Kleinstadt Negril im Westen Jamaikas, die neben ihrem pulsierenden Nachtleben authentische Einblicke in das jamaikanische Lebensgefühl liefert. schauinsland-reisen-UrlauberInnen haben die Wahl aus rund 30 Hotels. Dazu gehören mehrere 5-Sterne-Häuser wie das Bahia Principe Grand Jamaica, das Iberostar Selection Rose Hall Suites oder das Grand Palladium Jamaica Resort, die sich jeweils in direkter Strandlage im Norden der Insel befinden. Flüge nach Jamaika bietet der Veranstalter im Sommer dreimal pro Woche ab Frankfurt/Main an – mit Zubringerflügen von mehreren großen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Von der Insel ins pulsierende Stadtleben

Eine kleine, bislang noch weitgehend unbekannte, aber wunderschöne Insel ist künftig für Thailand-Urlauber im Angebot: Auf Koh Maphrao, auch „Coconut Island“ genannt, gibt es im 5-Sterne The Village Coconut Island komplett neu und luxuriös renovierte Poolvillen mit einem traumhaften Blick aufs Meer, die exklusiv über schauinsland-reisen buchbar sind. Die kleine Insel ist mit dem Boot nur 10 Minuten von Phuket entfernt. Mit dem kostenlosen Transfer können die Gäste jederzeit hin und her pendeln – für UrlauberInnen ein besonderes Erlebnis, weil sie das Gefühl haben können, auf einer einsamen Insel zu sein und trotzdem die Möglichkeit haben, jederzeit schnell in das pulsierende Leben von Phuket Stadt einzutauchen.

14 Hotels auf Sansibar

Neu im Angebot von schauinsland-reisen ist seit dem vergangenen Jahr außerdem die Insel Sansibar. Dort wandeln Urlauber auf den Spuren des legendären Queen-Frontmanns Freddie Mercury. Das Elternhaus des Musikers, der seine ersten Lebensjahre auf der Insel verbracht hat, ist dabei nur einer von vielen Touristen-Magneten. Die Insel, die einen orientalischen Charme versprüht, gilt als ehemaliges Zentrum des Handels, wo die Händler und Fischerboote auch heutzutage noch für eine lebendige Marktatmosphäre sorgen. Insgesamt hat schauinsland-reisen in dieser Saison 14 Hotels auf Sansibar im Angebot, von denen die meisten in Gästebefragungen Weiterempfehlungsraten von mehr als 90% erzielt haben – zum Beispiel die 5-Sterne-Häuser Neptune Pwani Beach Resort & Spa und Melia Zanzibar sowie das 4-Sterne-Hotel Sandies Baobab Beach Zanzibar.

Strandurlaub auf Thassos

Außerdem weitet schauinsland-reisen sein Griechenland-Urlaubsangebot aus. Auf der Insel Thassos hat der Veranstalter ab dem Sommer rund 30 Hotels im Angebot, darunter das direkt am Strand von Potos gelegene Alexandra Beach Resort und das Adults-Only-Hotel Alexandra Golden Boutique. Das Hotel liegt direkt am Golden Beach, einem der schönsten Strände der Insel, und bietet eine ideale Oase der Ruhe für Paare und Singles. Neu ist auch, dass ab diesem Sommer alle über schauinsland-reisen angebotenen Hotels auf Thassos mit einem Mietwagen gebucht werden können – auf Wunsch auch für die gesamte Dauer des Aufenthaltes. (red)