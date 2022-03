RSSC: Neue Konzepte für Landausflüge

Regent Seven Seas Cruises hat zwei neue Konzepte für Landausflüge vorgestellt und baut damit die Destinationserlebnisse weiter aus. Die Touren "Behind the Design" und "Eco-Connect" laden anspruchsvolle Reisende dazu ein, Reiseziele und Sehenswürdigkeiten aus einzigartigen und authentischen Perspektiven zu erkunden. Viele der Touren sind im Reisepreis inbegriffen, wobei einige ausgewählte Erlebnisse als Regent Choice Shore Excursions ab 299 USD pro Gast hinzugebucht werden können. Die neuen Touren sollen ab Frühjahr 2022 in der gesamten Flotte eingeführt werden.

Die "Behind the Design"-Touren

Die Behind the Design-Touren bieten Reisenden Einblicke in einige der faszinierendsten architektonischen Meisterleistungen der Welt, wie die Königliche Bibliothek und das Blue Planet Aquarium in Kopenhagen, Dänemark, das Equinor-Bürogebäude und das Munchmuseum in Oslo, Norwegen, sowie La Villa Mediterranée und das MUCEM in Marseille, Frankreich.

Zum Auftakt im Sommer gibt es zehn Behind the Design-Touren, die exklusiv für europäische Reiseziele im Sommer 2022 gelten. Weitere globale Ziele sollen im Laufe des Jahres bekannt gegeben werden. Die Touren, durchgeführt von sachkundigen Guides, informieren über besondere und wenig bekannte Geschichten, die Inspiration und die Genies, die diese Wunderwerke zum Leben erweckt haben.

Weitere „Behind the Design"-Touren werden in Barcelona (Spanien), Belfast (Nordirland), Glasgow (Schottland), La Coruna (Spanien), Lissabon (Portugal) und Sete (Frankreich) angeboten.

Die "Eco-Connect"-Touren

Bei über 150 Eco-Connect-Touren rund um die Welt können Gäste mit lokalen Einrichtungen und Unternehmen in Kontakt treten, um zu erfahren, wie sie sich für den Schutz und die Erhaltung ihrer Umwelt einsetzen können. Die Touren, von denen viele ein pädagogisches Element enthalten, bieten den Gästen die Möglichkeit, an einer Vielzahl von Erlebnissen teilzunehmen, wie z. B. der Verkostung von Bio-Wein auf einem nachhaltigen Weingut in Bordeaux (Frankreich), der Mithilfe bei der Schaffung eines Paradieses für Faultiere in Puntarenas (Costa Rica) oder dem Kennenlernen der vielfältigen Flora und Fauna bei einer Wanderung durch den wunderschönen Bach-Ma-Nationalpark in Hue (Vietnam).

„Die neuen Touren Behind the Design und Eco-Connect wurden entwickelt, um Erlebnisse zu bieten, die selbst die erfahrensten Reisenden noch nicht genießen konnten", so Christine Manjencic, Vice President Destination Services, Regent Seven Seas Cruises. „Wir sind sehr stolz darauf, diese beiden neuen Tourenkonzepte zu unserem bereits vielfältigen Portfolio an außergewöhnlichen Destinationserlebnissen hinzuzufügen, zu denen die im Reisepreis inkludierten Landausflüge, Regent Choice Shore Excursions, Go Local Tours, Gourmet Explorer Tours und Wellness Tours gehören."

Beispiele für Behind the Design-Touren:

Behind the Design: Kopenhagen, Dänemark Königliche Bibliothek & Blue Planet

Behind the Design: Oslo, Norwegen Equinor und Munch-Museum

Behind the Design: Marseille, Frankreich La Villa Mediterranée & MUCEM

Beispiele für Eco-Connect Touren:

Bordeaux-Weine und Nachhaltigkeit: Bordeaux, Frankreich

Ein Faultierparadies – der Natur etwas zurückgeben: Puntarenas, Costa Rica

Bach Ma Nationalpark Ökosystem: Hue, Vietnam

Weitere Informationen unter: www.RSSC.com

(red)