MSC: Webinar und Agenttarife

Außerdem bietet MSC Kreuzfahrten neue Angebote für Reisebüromitarbeiter an, die das MSC-Produkt einmal selbst erleben möchten: So erhalten Agents beispielsweise 50% Ermäßigung auf Balkonkabinen oder 30% Ermäßigung auf MSC Yacht Club Suiten für mehr Privatspähre an Bord der MSC Schiffe.

Datum: 07. April 2022

Uhrzeit: 09.30 - 10 Uhr

Anmeldung: HIER

(red)