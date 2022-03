Europa-Park: 48. Saisonstart

Der Österreichische Themenbereich wartet mit der völlig neu thematisierten, romantischen Bootsfahrt „Josefinas kaiserliche Zauberreise“ und der spektakulären Fontänenshow „Wiener Wasser Walzer“ mit 54 Fontänen, davon einige mit bis zu 40 Metern Höhe. Gleich nebenan schippert der neue „Donau Dampfer“ gemütlich über den Europa-Park See.

Seifenkistenrennen & Miniatur-Wunderland

Aber auch auf den über 100 weiteren Attraktionen können sich die kleinen und großen Gäste den Wind um die Nase wehen lassen. Ein turbulentes Seifenkistenrennen bietet das „Madame Freudenreich Dino-Rennen VR“ – der VR-Experience im „Alpenexpress Coastiality“, actionreich geht es dort außerdem in „Amber Blake – The Chase“ zu, einer Vorgeschichte der neuen YULLBE PRO Experience „Amber Blake: Operation Dragonfly“, die ab Sommer für Spannung sorgt. Zudem gibt es ab sofort mit dem YULLBE PRO Abenteuer „Miniatur Wunderland – Die verrückte Schrumpftour“ oder dem YULLBE GO Erlebnis „Miniatur Wunderland – Walking in Wunderland“ die detailgetreue Landschaft des Miniatur Wunderland Hamburg zu erleben.

Kinofans dürfen im Magic Cinema 4D im nächsten Abenteuer „Happy Family Next Level 4D“ mit der Familie Wünschmann mitfiebern. Auch in der Wasserwelt Rulantica gibt es Neuigkeiten: Dieses Jahr bietet „Snorri Strand“ noch mehr Spaß für Wasserratten mit drei neuen Rutschen „Snorri´s Rutscheplads“ und der Festung „Snorri´s Spelaborg“. (red)