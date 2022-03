Zahlreiche Länder streichen Einreiseformular

Mit Griechenland hat eines der beliebtesten Urlaubsländer den Schritt erst vor wenigen Tagen getan: Das Land hat die bis dato verpflichtende Online-Einreiseanmeldung abgeschafft. Somit muss die sogenannte Passenger Locator Form (PLF) seit dem 15. März 2022 nicht mehr ausgefüllt werden. Für die Einreise reicht seither der 3G-Nachweis etwa mit Hilfe des Grünen Passes.

Auch die nordischen Länder Dänemark, Finnland und Schweden haben das Formular bereits abgeschafft. Genauso wie seit wenigen Tagen die Staaten Deutschland, Großbritannien und Nordirland.

Weitere Staaten planen Ende des Formulars

Die Empfehlung, auf die Formulare zu verzichten, hat die Europäische Kommission ausgesprochen. Um Reisen innerhalb der EU zu erleichtern, sollte möglichst nur noch der digitale 3G-Nachweis zum Einsatz kommen, hatte Brüssel bereits vor etlichen Wochen gefordert. Schrittweise kommen nun immer mehr Staaten dem Wunsch der EU nach.

So stehe die Abschaffung des Formulars möglicherweise in weiteren beliebten Urlaubsländern an. Zypern etwa wolle zum 1. April 2022 auf den Cyprus Flight Pass verzichten, um ein weiteres bürokratisches Hindernis für touristische Einreisen zu beseitigen. Allerdings fehle dazu noch ein förmlicher Regierungsbeschluss.

Ähnlich verhalte es sich bei Spanien (Personal Location Card) und der Türkei. Zwar rechnen viele Insider damit, dass die beiden Staaten rechtzeitig zum Osterurlaub die Formulare streichen werden – geschehen ist dies aber noch nicht.

Auch für Reisen nach Portugal ist das Ausfüllen der Passenger Locator Card derzeit noch erforderlich.

Italien hingegen hat gerade erst angekündigt, fast sämtliche Corona-Maßnahmen zum 31. März 2022 beenden zu wollen. Dann würde auch die im Mai 2021 eingeführte Einreiseanmeldung obsolet. (APA / red)