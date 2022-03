Kanaren: Festivals & Events auf La Palma

Für Besucher sowie auch Einwohner der grünsten Kanareninsel sind die kommenden Festivals und sportlichen Ereignisse nicht nur eine willkommene Abwechslung, sondern in erster Linie ein optimistischer Blick in die Zukunft.

Besonders attraktiv machen das Walking Festival im Mai und auch den Ultra-Marathon Transvulcania im Oktober der vulkanische Ursprung der Insel, denn: Vulkanausbrüche prägen schon immer die Insel-Oberfläche die dann stets neue, landschaftlich einzigartige Regionen schaffen.

Walking Festival La Palma, 13.-15. Mai 2022

Das gebirgige Relief und die Vielzahl unterschiedlichster Landstriche – von kargen Vulkangebieten bis hin zu üppig grünen Lorbeerwäldern und schroffen Küsten – macht die Isla Bonita jedes Jahr zu einem Ziel für Wanderer. Beim „Festival de Senderismo y montaña“ schöpft aus einer Fülle an Routen und Tourenvorschlägen, der die Insel zu Fuß entdecken möchte.

Das Angebot reicht von der anspruchsvollen 17km langen Strecke auf dem Fernwanderweg GR131 bis hin zur 3km langen Weintour mit einer Begehung der Weinberge, einem Treffen mit Produzenten und ausführlichen Informationen zu den Besonderheiten des Weinanbaus auf La Palma. Die Touren starten an der Plaza de Espana in Santa Cruz de la Palma; die Tarife inkludieren neben Guide und Versicherungen auch den Transfer zum Ausgangspunkt der Wanderung. Voranmeldungen sind notwendig.

Nähere Infos unter: walkingfestivallapalma.net

Isla Bonita Love Festival 2022, 30. Juli 2022

Gleichberechtigung und Toleranz: Das Isla Bonita Love Festival feiert die Liebe und betont das Recht auf sexuelle Freiheit. Die Konzertreihe der sechsten Ausgabe dieses Musikfestivals eröffnen die bekannten spanischen Künstler Alejandro Sanz und Vanesa Martín. Doch auch internationale Musikgrößen, wie Rebecca & Fiona, ein DJ-Duo aus Schweden, haben sich angekündigt. Eine gute Ausgangslage, die für Besucher und Einwohner auf La Palma ein Schritt in Richtung Normalität ist. Nachdem im letzten Jahr – aufgrund des Vulkanausbruchs – die Hauptstadt Santa Cruz de la Palma als Austragungsort fungierte, kehrt das Festival nun wieder nach Puerto de Tazacorte zurück. Tickets sind ab 45 EUR erhältlich.

Nähere Infos unter: www.islabonitalovefestival.es

Transvulcania, 20.-23. Oktober 2022

Einer der härtesten Ultra-Trails der Welt empfängt vom 20. bis zum 23. Oktober 2022 die besten Läufer der Welt auf La Palma. 73,06km, die die grünste Insel der Kanaren optimistisch in die Zukunft schauen lassen. Denn Corona-Pandemie und Vulkanausbruch geschuldet, fand der letzte Ultramarathon 2019 statt.

Wer sich in diesem Jahr für die Königsdisziplin, den Ultra-Marathon, registriert, dem stehen 4.249 positive Höhenmeter bevor. Der Startschuss fällt auch in diesem Jahr am Faro de Fuencaliente, im Süden der Isla Bonita. Bis zum höchsten Gipfel, dem Roque de los Muchachos auf 2.426m, schraubt sich der Trail danach gen Himmel. Weiter geht es nach Tazacorte und nach einem weiteren Anstieg zum Ziel in Los Llanos de Aridane. Der Transvulcania ist als UTMB World Series Event Bestandteil der UTMB World Series, der wichtigsten Trailrunning-Veranstaltungsserie der Welt.

Nähere Infos unter: transvulcania.utmb.world

Weitere Informationen zu La Palma: www.visitlapalma.es/de