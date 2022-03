Celebrity Cruises präsentiert Show-Programm der Celebrity Beyond

Mit der Jungfernfahrt der Celebrity Beyond Ende April heißt es auch für die neuen Live-Shows und interaktive Erlebnisse an Bord: Vorhang auf und Bühne frei. Um das neue Programm besonders spektakulär zu gestallten arbeitet die Reederei mit kreativen Künstler und Artisten zusammen, die bereits bei prominenten Show-Produktionen in Las Vegas, im Londoner West End oder bei den Olympischen Spielen mitgewirkt haben.

„Auf einem Schiff mit dem Namen „Beyond“ wollen wir alle erdenklichen Erwartungen unserer Gäste übertreffen“, sagt Brian Abel, Celebrity Cruises, Senior Vice President of Hotel Operations. „Es war uns eine große Ehre mit einigen der besten Live-Show-Künstlern und Produzenten zusammen zu arbeiten, um Entertainment-Erlebnisse auf Weltklasse-Niveau auf unserem neuen Schiff zu präsentieren“, fügt Lisa Lehr hinzu, Celebrity Cruises Vice President of Entertainment.

Drei neue Bühnen-Shows

Im "The Theatre", das Platz für mehr als 900 Gäste bietet, wird es drei neue Shows geben:

„Arte“ bindet die Zuschauer ein in ein choreografisches Meisterwerk aus elektrisierendem Tanz, fliegenden Akrobaten und einzigartigen visuellen Effekten. Teil der Show sind auch die „Peace Maker“-Skulpturen des brasilianischen Künstlers Rubem Robierb, die auf der Celebrity Beyond ausgestellt sind.

Alle Produktionen auf der Celebrity Beyond sollen dank modernster Technologien herkömmliche Theater-Aufführungen sogar übertreffen: Dazu gehört beispielsweise eine 35m breite Leinwand mit beweglichen Paneelen, die um die Bühne herum ragt. Mit deren 17 Mio. Pixel Auflösung nebst Kunstschnee und raffinierter Beleuchtungstechnik sich einzigartige Effekte zaubern lassen. Dank neuester Projektionstechnologien im Boden können außerdem nahtlose visuelle Effekte von unten bis hinauf zur Decke geschaffen werden.

Entertainment außerhalb des Theaters

Zusätzlich zu den Bühnen-Produktionen im Theater bietet die neue Celebrity Beyond jede Menge weitere Unterhaltungsprogramme, zum Beispiel im:

The Club: Der angesagteste Nachtclub auf dem Schiff wird mit „The Jazz Joint at The Club“ eine komplett neue Show zeigen sowie mit „Rocked“ und „Bring the Brass“ auch zwei neue Live-Musikabende bieten.

Details zum neuen Flaggschiff

Die Celebrity Beyond ist das neueste Schiff der Edge-Klasse von Celebrity Cruises und im Gegensatz zu ihren Vorgängerinnen Celebrity Edge und Celebrity Apex 21m länger und ein Deck höher. Am 27. April wird die Celebrity Beyond ihre Jungfernfahrt ab Southampton in Richtung Mittelmeer antreten. Zwischen dem 7. Mai und Mitte Oktober fährt das Schiff ab/bis Barcelona oder ab/bis Civitavecchia (Rom) beziehungsweise pendelt zwischen beiden Städten und steuert auf ihren zehn- und elftägigen Kreuzfahrten Ziele in Frankreich, Italien, Malta und Griechenland an.

Am 12. Oktober bricht die Celebrity Beyond in Barcelona dann zur Transatlantik-Überquerung nach Cape Liberty (New York) auf. Die Wintersaison wird sie in der Karibik verbringen.

Mehr Informationen zum Entertainment-Angebot auf der Celebrity Beyond hier (red)